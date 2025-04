People. Où la famille Hollande, passe-t-elle ses vacances en Normandie ?

Quand il s'agit de souffler loin de l'agitation parisienne, Thomas Hollande et Emilie Broussouloux ont leur point de chute bien établi : Trouville-sur-Mer. Une destination qui n'a rien d'un hasard, puisque la ville est chère à Ségolène Royal, qui y a fait ses premiers pas en politique au conseil municipal entre 1983 et 1986. La journaliste et épouse de Thomas Hollande confie au magazine Sweet : "Le week-end, nous nous rendons régulièrement à Trouville où nous avons un appartement familial."

Un pied-à-terre avec une vue imprenable, perché sur les hauteurs de Deauville, qui surplombe élégamment la ville et la mer.

Une vie entre maternité, projets et escapades normandes

Enceinte de son troisième enfant, Emilie Broussouloux continue de jongler entre sa vie professionnelle et sa vie de famille avec aisance. Déjà maman de Jeanne, 5 ans, et Noé, 4 ans, elle raconte avec tendresse ces moments précieux en bord de mer :

"J'aime déguster un plateau de fruits de mer au Vivier, une jolie brasserie française où les tables sont installées directement sur le sable. Si on n'oublie pas les seaux et les pelles, le déjeuner est un régal pour les parents et les enfants."

La scène est simple mais chaleureuse, à l'image de leur rythme de vie en Normandie, loin du tumulte médiatique.

Entre les planches et les stars, Deauville reste incontournable

Avec sa réputation de ville de stars, Deauville attire depuis longtemps personnalités et artistes. Après Laurent Ruquier ou Sophie Davant, c'est désormais autour du couple Hollande-Broussouloux de profiter du charme de la région. Il y a moins d'un mois, Emilie y faisait même une escapade, l'occasion de profiter d'un détour sur les célèbres planches, emblème chic de la station balnéaire.