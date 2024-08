Côte fleurie. La baignade de nouveau autorisée

Le drapeau rouge était hissé depuis jeudi 22 août, la faute à la présence d'une bactérie dans la Manche. Une pollution de l'eau aux bactéries E. coli empêchait de nombreux vacanciers, et locaux, de se baigner sur la Côte fleurie, et notamment à Deauville et Trouville-sur-Mer.

Interdiction levée

Les analyses effectuées dans la matinée ont donné "des résultats moyens à bons sur l'ensemble des plages", indique le directeur de la communauté de communes Côte Fleurie Marc Bourhis. Conséquence, il est désormais autorisé de se jeter à l'eau. Les villes voisines de Villers-sur-Mer, Blonville et Bénerville ont aussi levé l'interdiction.

Situées en baie de Seine, ces plages sont plus vulnérables que d'autres à ces bactéries, avait précisé Marc Bourhis, "car l'argile drainée par la Seine empêche les UV (rayonnement ultraviolet, NDLR) de les éliminer, ce qui se produit par exemple sur les côtes rocheuses de Bretagne ou de la Méditerranée."

Les fortes pluies de ce samedi 24 août sont toutefois susceptibles de rendre à nouveau proscrite la baignade.