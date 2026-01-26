En ce moment How to save a life THE FRAY
Rouen. Narcotrafic, lutte contre les violences intrafamiliales… Le procureur a annoncé ses objectifs 2026 pour le parquet

Sécurité. Le procureur de Rouen a annoncé, vendredi 23 janvier, ses objectifs 2026 pour le parquet à la lueur du bilan qui a été tiré pour l'année 2025.

Publié le 26/01/2026 à 14h08 - Par Margaux Fresnais
Rouen. Narcotrafic, lutte contre les violences intrafamiliales… Le procureur a annoncé ses objectifs 2026 pour le parquet
Le procureur de la République de Rouen, Sébastien Gallois (à gauche) et le président du tribunal, Matthieu Duclos (à droite). - Margaux Fresnais

Lors de l'audience solennelle de rentrée au tribunal, le procureur de la République de Rouen, Sébastien Gallois, a dressé le bilan de l'activité de la juridiction pour 2025, tout en abordant les priorités pour l'année 2026.

Narcotrafic : les objectifs 2026

Le procureur de la République de Rouen, Sébastien Gallois a dépeint une situation inquiétante concernant le narcotrafic à Rouen et dans sa Métropole. "Rouen c'est quatre meurtres en 2025 liés à la criminalité organisée, 12 tentatives de meurtre et quatre affaires d'enlèvements et/ou de séquestrations liées à chaque fois au trafic de stupéfiants, décrit-il, ces narcotrafiquants sont très actifs." L'objectif du parquet pour l'année est donc de lutter "contre ce fléau et gagner une guerre qui sur ce ressort, j'en suis certain est encore gagnable", ajoute le procureur. Des avancées ont été remarquées durant l'année 2025 et dans l'agglomération rouennaise avec 180 trafiquants mis en cause, contre 70 en 2024.

Violences faites aux femmes et aux enfants : sujet central pour le procureur

Sébastien Gallois a également souligné l'importance de ces sujets en raison des chiffres relevés au parquet : "L'an dernier, le tribunal correctionnel a comptabilisé 3 600 femmes victimes, indique-t-il, et le mois de novembre c'est un viol sur mineur par jour signalé à mon parquet, soit des viols qui ont été commis le jour même soit il y a un an, deux ans, ou dix ans." Le procureur l'affirme "protéger les enfants sera ma priorité cette année", quitte à renoncer à d'autres affaires.

Première avancée 2026

Depuis le 5 janvier 2026, l'association AVEDE-ACJE (Association d'aide aux victimes, d'accès aux droits et de mesures sociojudiciaires) s'est installée au tribunal, remplaçant l'association AVIPP (Association d'aide aux victimes et d'information sur les problèmes pénaux) "car elle ne répondait plus à nos attentes", explique le procureur. Il s'agit d'un bureau d'aide aux victimes, dès le dépôt de plainte pour les accompagner tout au long de la procédure, avant, pendant et après le procès. Il s'agit également d'une cellule d'aide psychologique.

