Rouen. La maison de justice et du droit inaugurée : "Connaître ses droits, c'est important"

La maison de justice et du droit (MJD) de Rouen a été inaugurée ce mardi 3 juin dans ses nouveaux locaux situés au 4 rue de Germont. Elle se situait initialement dans les Hauts-de-Rouen, dans le quartier du Châtelet mais dans la nuit du 28 au 29 juin 2023, celle-ci a été la cible de violences urbaines : le centre administratif du Châtelet a été incendié. D'où la nécessité selon la Ville de Rouen, "de retrouver un lieu d'implantation pour la maison de justice et du droit". C'est dans ce contexte que la Carsat a décidé de prêter ses locaux situés rue de Germont "pour quelques années le temps de la construction de nouveaux locaux", confie Matthieu Duclos, président du tribunal judiciaire de Rouen.

Les avis des usagers

"Je trouve ça bien parce que dès qu'on a le moindre problème, on se questionne", assure Hélène Coquin, habitante dans l'agglomération de Rouen. "Dans ce contexte, on ne sait pas vers qui se tourner. Parfois, on sollicite notre famille mais elle n'a pas toujours les connaissances", ajoute-t-elle. "Pouvoir échanger avec des professionnels pour connaître ses droits, c'est important." Et elle n'est pas la seule à souligner l'utilité de ce dispositif. Jessica Hue, une autre habitante de l'agglomération pense aussi que "c'est une bonne idée parce qu'on peut manquer d'information et sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi", regrette-t-elle. "Et le fait de pouvoir être redirigé vers d'autres spécialistes, c'est bien."

Matthieu Duclos, président du tribunal judiciaire de Rouen a présenté les nouveaux locaux de la maison de justice et du droit de Rouen mardi 3 juin. - Tendance Ouest

Des questions autour du droit de la famille, le droit du travail, etc.

La maison de justice et du droit est "un service du tribunal qui est porté par une collectivité locale, donc ici, c'est la Ville de Rouen", explique Matthieu Duclos, président du tribunal judiciaire de Rouen. "C'est un service où l'on peut avoir de l'accès au droit, c'est-à-dire, des informations juridiques", précise-t-il.

"Le gros de notre activité tourne autour du droit de la famille, constate Myriam Camus, greffière à la MJD de Rouen, il y a aussi le droit des étrangers et le droit du travail, ce sont les trois domaines pour lesquels on a le plus de demandes." Parmi les sujets évoqués, il y a ceux qui portent sur les conflits entre certains parents. Il arrive par exemple que "le papa souhaite connaître les démarches pour faire diminuer la pension alimentaire, explique Myriam Camus, ou la maman qui souhaite supprimer les droits du papa car il ne vient pas voir les enfants".

8 000 demandes traitées par an

Chaque année à la MJD de Rouen, 8 000 demandes sont traitées. Au total en France, il existe 150 maisons de justice et du droit réparties sur 66 départements. La Seine-Maritime en compte six dont quatre à Rouen et son agglomération : Rouen, Canteleu, Elbeuf et Saint-Etienne-du-Rouvray.

Pratique. Maison de justice et du droit de Rouen : 4 rue de Germont Rouen. Tél. 02 35 12 29 20 Ouvert le lundi de 13h30 à 17h, du mardi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h.