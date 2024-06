Rouen. Un vaste réseau de fraude au démarchage démantelé dans le nord de la France

Un vaste réseau de fraude au démarchage, actif dans la moitié nord de la France et qui aurait soutiré à ses victimes plusieurs dizaines de millions d'euros, a été démantelé la semaine dernière, indique le parquet de Rouen.

Ce sont les plaintes de nombreux clients "faisant état de pratiques commerciales frauduleuses à leur domicile" qui ont conduit le parquet de Rouen à ouvrir une enquête, confiée aux gendarmes et aux agents de la répression des fraudes de Seine-Maritime, précise dans un communiqué Frédéric Teillet, le procureur de la République de Rouen. Les investigations ont révélé une fraude d'une telle ampleur qu'une cellule nationale d'enquête a été mise sur pied en mars dernier, sous l'égide de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Trois sociétés, pilotant treize agences réparties dans la moitié nord de la France, avaient été identifiées. Dans le cadre de démarchages à domicile, les commerciaux de ces sociétés prétextaient divers motifs liés à la fourniture d'énergie (relevé de compteurs, bilan de consommation, etc.) pour recueillir les coordonnées bancaires et la signature des consommateurs, explique Frédéric Teillet. A l'insu des victimes, ces sociétés contractaient ainsi divers contrats commerciaux (assistance, abonnements, etc.) pour un préjudice évalué à "plusieurs dizaines de millions d'euros", souligne-t-il.

Une grande opération a été déclenchée dans sept départements du nord de la France la semaine dernière, mobilisant une centaine d'enquêteurs. Les perquisitions effectuées dans les différentes agences et aux domiciles des dirigeants ont permis de saisir près de 3 millions d'euros d'avoirs criminels, plus de 100 tablettes numériques, 14 montres de luxe et des pièces de collection, détaille le communiqué du parquet de Rouen. "Des effets vestimentaires et cartes professionnelles à l'effigie de fournisseurs d'énergie ont aussi été retrouvés", précise-t-il.

L'enquête se poursuit pour préciser les responsabilités pénales des auteurs de ces pratiques, ajoute le parquet.