Rouen. Près de l'Aître Saint-Maclou, le futur jardin Géricault très attendu par les habitants

Les travaux, commencés le 24 novembre dernier, se poursuivent au jardin Géricault. Situé rue Théodore Géricault et le long de l'Aître Saint-Maclou, à Rouen, cet espace vert attendu pour la fin de l'été réjouit déjà les habitants du quartier.

Culture, détente et proximité

Pour Julia Héricher-Rime, responsable de la Galerie des Arts du Feu, ce projet constitue une véritable "respiration". Installée dans l'Aître Saint-Maclou, elle voit dans ce jardin une continuité évidente : "On espère que ça va permettre une nouvelle déambulation entre notre cour, où on propose des spectacles et des animations, et ce jardin." Fatima El Khili, adjointe au maire en charge de l'urbanisme, confirme "qu'un passage entre le jardin et l'Aître Saint-Maclou sera créé, pour favoriser des événements culturels". Côté habitants, l'enthousiasme est partagé. "C'est un futur coin de nature pour bronzer", se réjouit d'avance Godefroy Sylvère, habitant du quartier. Un sentiment partagé par Alice Brazeau, commerçante, qui y voit un espace de "calme et de soleil".