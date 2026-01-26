En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Près de l'Aître Saint-Maclou, le futur jardin Géricault très attendu par les habitants

Environnement. Situé rue Théodore Géricault et le long de l'Aître Saint-Maclou, à Rouen, le jardin Géricault devrait permettre aux habitants de profiter d'un espace vert d'ici la fin de l'été 2026.

Publié le 26/01/2026 à 17h28 - Par Margaux Fresnais
Rouen. Près de l'Aître Saint-Maclou, le futur jardin Géricault très attendu par les habitants
Les travaux ont pris du retard en raison du transformateur électrique, qui aurait dû être détruit avant le début des travaux. Il est prévu que le jardin soit terminé d'ici la fin de l'été 2026.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les travaux, commencés le 24 novembre dernier, se poursuivent au jardin Géricault. Situé rue Théodore Géricault et le long de l'Aître Saint-Maclou, à Rouen, cet espace vert attendu pour la fin de l'été réjouit déjà les habitants du quartier.

Culture, détente et proximité

Pour Julia Héricher-Rime, responsable de la Galerie des Arts du Feu, ce projet constitue une véritable "respiration". Installée dans l'Aître Saint-Maclou, elle voit dans ce jardin une continuité évidente : "On espère que ça va permettre une nouvelle déambulation entre notre cour, où on propose des spectacles et des animations, et ce jardin." Fatima El Khili, adjointe au maire en charge de l'urbanisme, confirme "qu'un passage entre le jardin et l'Aître Saint-Maclou sera créé, pour favoriser des événements culturels". Côté habitants, l'enthousiasme est partagé. "C'est un futur coin de nature pour bronzer", se réjouit d'avance Godefroy Sylvère, habitant du quartier. Un sentiment partagé par Alice Brazeau, commerçante, qui y voit un espace de "calme et de soleil".

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pizzeria
Pizzeria La Teste-de-Buch (33260) 1 300€ Découvrir
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Vis en vrac
Vis en vrac Saint-Vincent-de-Reins (69240) 10€ Découvrir
Transat
Transat Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
Aspirateur
Aspirateur Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
Tronçonneuse STIHL
Tronçonneuse STIHL Boucé (61570) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. Près de l'Aître Saint-Maclou, le futur jardin Géricault très attendu par les habitants
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple