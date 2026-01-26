Télé. Comment un couple du Havre a construit une maison de 140m² en conteneurs recyclés ? Découvrez-le dans "Ma maison sur mesure"

En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
Société. Mardi 27 janvier 2026, "Ma maison sur mesure : du rêve à la réalité" s'arrête au Havre, en Normandie, pour suivre le chantier spectaculaire d'une maison construite à partir de conteneurs recyclés. Un couple s'est lancé dans un projet hors normes : bâtir une habitation de 140m², sur un terrain complexe, en un temps record. 

Publié le 26/01/2026 à 17h39 - Par Mathilde Rabaud
Une maison en conteneurs recyclés au Havre : un choix radical et assumé. - Unsplash - Illustration

Au Havre, un couple a fait le choix de sortir des sentiers battus pour accéder à la propriété. Leur projet : construire une maison hors sol de 140m² entièrement conçue à partir de conteneurs maritimes recyclés. Une solution à la fois innovante, écologique et économique, qui demande cependant une parfaite maîtrise technique.

Les conteneurs, véritables géants d'acier, servent ici de structure principale à l'habitation. Un parti pris architectural fort, qui transforme le chantier en une opération de haute précision.

Un chantier technique mené contre la montre

Chaque module utilisé pèse près de quatre tonnes. Leur assemblage nécessite des opérations délicates : découpe du métal, soudures, renforts structurels, isolation et étanchéité. Rien n'est laissé au hasard.

L'objectif est clair : boucler le chantier en moins de cinq mois. Pour y parvenir, artisans et ouvriers doivent travailler avec une rigueur extrême et un rythme soutenu, tout en respectant des normes de sécurité strictes.

Un terrain en pente qui complique la construction

Autre difficulté majeure : le terrain escarpé sur lequel la maison doit être implantée. Situé sur un sol en pente, le chantier impose une logistique spécifique pour la pose des conteneurs, rendue encore plus complexe par une météo capricieuse, typique du littoral normand.

Chaque levage devient une opération à risque, où la coordination entre les équipes est essentielle pour éviter tout incident.

Accéder à la propriété autrement : un rêve devenu réalité

En France, 85% des Français considèrent l'accession à la propriété comme un objectif de vie majeur. Pour ce couple havrais, la maison individuelle reste un symbole fort, mais ils ont choisi de la concevoir autrement.

Selon l'émission, cette construction en conteneurs illustre une nouvelle manière de penser l'habitat : plus rapide à bâtir, plus responsable, et adaptable aux contraintes budgétaires, sans renoncer au confort ni à l'esthétique.

Où et quand découvrir l'épisode consacré au Havre

L'épisode est diffusé mardi 27 janvier 2026 à 21h10 sur RMC Story, dans le cadre de la série Ma maison sur mesure : du rêve à la réalité. Un rendez-vous qui plonge les téléspectateurs au cœur d'un chantier hors normes, suivi étape par étape.

