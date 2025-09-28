En ce moment The First Time Damiano DAVID
Insolite. Ce couple américain a réalisé son rêve en Normandie… et le "New York Times" en parle

Insolite. Le 25 juillet 2025, le "New York Times" a publié le témoignage d'un couple américain tombé amoureux de la Normandie. Entre immobilier plus abordable, richesse historique et qualité de vie, leur rêve français a fini par devenir réalité.

Publié le 28/09/2025 à 18h00 - Par Mathilde Rabaud
Un couple américain séduit par la Normandie et son histoire. - Unsplash - Illustration

Tout commence en 2004. David Lotton, ingénieur originaire du Kansas et ancien parachutiste, pose pour la première fois le pied en France à l'occasion du 60e anniversaire du Débarquement. En visitant les cimetières militaires de Normandie, il raconte avoir ressenti "un énorme nœud dans l'estomac. C'était assez bouleversant". Ce voyage marquera un tournant dans sa vie.

Avec son épouse, Cynthia Ferrer, ingénieure en informatique récemment retraitée, ils multiplient depuis quelques années les séjours en France. Ensemble, ils explorent différentes régions à la recherche de leur futur "chez-eux".

Le rêve français : nature, patrimoine et qualité de vie

Ce qui les frappe, ce n'est pas seulement l'histoire omniprésente, mais aussi le quotidien. Cynthia confie au New-York Times : "On se balade la bouche bée. L'histoire, l'architecture… Il y a une profondeur que les Etats-Unis n'ont pas."

En Normandie, ils découvrent une région où les paysages de campagne, les kilomètres de littoral et les villages médiévaux deviennent un décor de tous les jours. Pour ce couple passionné de sport et de plein air, la région coche beaucoup de cases.

Acheter une maison en Normandie : un marché immobilier surprenant

Dans leur quête, une surprise : la recherche immobilière en France ne ressemble en rien à celle des Etats-Unis. Beaucoup de biens ne sont visibles qu'en vitrine d'agence. "J'ai aimé que ce soit un peu à l'ancienne", raconte Cynthia.

Pour financer ce projet, elle revend un appartement de vacances au Colorado pour 565 000 dollars, avant de fixer un budget de 400 000 euros pour leur maison française. Leur critère clé : une maison de caractère, proche d'une gare, avec de l'espace pour accueillir famille et amis.

Un pari réussi grâce à des démarches simplifiées

Leur installation en Normandie aurait pu sembler complexe, mais le couple raconte que la procédure a été plus simple que prévu. Pour obtenir un visa long séjour, il a suffi de prouver leurs ressources et de rédiger une lettre manuscrite s'engageant à ne pas travailler en France.

Ce printemps, en vendant leur résidence principale aux Etats-Unis, ils ont définitivement tourné la page. Leur nouvelle vie normande commence.

