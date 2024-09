Calvados. Visiter les cimetières militaires de la côte, 80 ans après le D-Day

Parce qu'il n'y a pas que le célèbre cimetière américain de Colleville-sur-Mer, partez à la découverte des trois cimetières britanniques d'Hermanville-sur-Mer, de Cambes-en-Plaine et de Saint-Manvieu-Norrey, ou encore du cimetière canadien de Bény-sur-Mer ! Des lieux chargés d'histoire et emblématiques de la région, qui rendent hommage aux milliers de soldats tombés lors de la Bataille de Normandie. A Hermanville, 1 065 soldats britanniques, canadiens et français sont inhumés.