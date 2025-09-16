Immobilier en Normandie. Des biens vendus plusieurs millions d'euros : où se trouvent-ils ?

Le Calvados, l'Orne et la Manche regorgent de biens d'exception. Certains se sont vendus pour d'énormes sommes durant l'année écoulée. La chambre des notaires de la cour d'appel de Caen a dévoilé son bilan concernant l'immobilier de luxe, entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025.

Un bien vendu plus de 7 millions d'euros

C'est dans le Calvados, et notamment dans le secteur de Deauville, que les prix grimpent le plus, avec la vente record de l'année. Une maison de 600m2, avec 13 pièces, s'est vendue 7 644 000€ à Deauville. Plusieurs logements situés à Trouville-sur-Mer, Varaville, Tourgéville, Houlgate, Benerville-sur-Mer, Saint-Etienne-la-Thillaye et Saint-Hymer ont dépassé les 3 millions d'euros. Nous sommes à chaque fois dans le pays d'Auge.

Dans la Manche, un logement a été adjugé à 2 900 000€ à Jullouville, grand de 170m2, avec 4 496m2 de terrain. Sans surprise, c'est sur la côte, à Saint-Pair-sur-Mer, Saint-Jean-le-Thomas ou Donville-les-Bains que les biens s'achètent plus d'un million d'euros.

L'Orne n'est pas en reste, avec un logement vendu 2 717 300€ à Saint-Germain-de-Clairefeuille, près de Nonant-le-Pin. A noter tout de même l'achat d'un bien grand de 370m2, avec une superficie de terrain de 382 047m2 à Gouffern-en-Auge, pour 1 197 900€.

Des appartements qui font s'affoler les compteurs

Encore une fois, c'est dans le Calvados, sur la Côte fleurie, que les compteurs s'affolent. L'appartement ancien le plus cher de l'année se trouve à Trouville-sur-Mer. Avec ses 163m2, il vaut 1 800 000€. A noter tout de même en troisième position un appartement haut de gamme à Caen, d'une valeur d'un peu plus d'un million et demi d'euros, pour 146m2.

Les appartements d'exception se concentrent à Barneville-Carteret, Granville et Agon-Coutainville dans la Manche. Le plus cher est à Barneville-Carteret, avec un chèque de 791 000€ pour se l'adjuger.

Enfin dans l'Orne trois appartements ont dépassé les 300 000€ cette année. Ils sont situés à Bellême (167m2), Argentan (92m2) et Bagnoles de l'Orne (119m2).