Mortagne-au-Perche. Des aides sans précédent pour la réhabilitation de logements dans le Perche

Une Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) a été lancée jeudi 3 octobre 2019, sur le territoire du Perche (Orne). Plus précisément, sur les quatre communautés de communes : celle du Pays de Mortagne-au-Perche, celle du Cœur du Perche, celle des Collines du Perche Normand, et celle des Hauts du Perche.

Ce territoire rural comporte beaucoup d'habitats très anciens, et l'objectif affiché est ambitieux : distribuer 3 800 000 euros d'aides d'ici 2022, pour effectuer des travaux et améliorer 365 logements, construits il y a plus de 15 ans.

Sous-préfet et élus locaux lors du lancement de cette opération. - Eric Mas

Transition énergétique, mais pas que…

"Habitat indigne, maintien à domicile des personnes âgées… mais aussi amélioration de la qualité énergétique, sont au programme", explique Jean-Claude Lenoir, le président du Pays du Perche, qui cible aussi la réhabilitation de logements pour faire face à la forte demande des entreprises locales, pour répondre à la pénurie et loger leurs salariés qui viennent parfois de loin. Jean-Claude Lenoir :

Jean-Claude Lenoir Impossible de lire le son.

Les dossiers pour bénéficier de ces aides sont disponibles dans les mairies des quatre communautés de communes concernées, où des permanences sont mises en place, et au Pays du Perche, à Mortagne. En fonction de son projet de rénovation, chaque propriétaire se verra proposer trois scénarios de travaux, y compris avec des matériaux biosourcés.

A LIRE AUSSI.

Le gouvernement complète ses mesures pour la rénovation énergétique des bâtiments