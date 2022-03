Caen. Calvados : à Caen, la vente de biens publics s'essouffle

Existe-il aujourd'hui une pénurie de biens publics à la vente sur Caen (Calvados) ? Difficile de l'affirmer. Mais certains professionnels du secteur voient une tendance se dégager. "C'est vrai qu'on observe une raréfaction de ces biens à la vente", note Didier Roche, directeur de l'agence immobilière Guy Hoquet, à Caen.

Difficile cependant de donner des chiffres exacts, précise-il. "Dans notre agence, on a un fichier de clients qui sont en attente d'un bien à acheter qui est colossal et qui ne cesse d'augmenter."

"Tout le monde cherche la même chose avec le même budget"

Comment expliquer ce constat? "Tout le monde cherche la même chose, avec le même budget et nous sommes en panne de produits." Autre explication qu'il avance, cette fois plus surprenante : celle de la campagne électorale. "Lors des élections, les transactions et les ventes sont plus ou moins gelées".

Caen peut-il alors connaître une crise de logement semblable à celle de Paris? "Non, c'est seulement une situation temporaire. Je ne suis pas inquiet pour l'avenir, la situation devrait se débloquer d'ici quelques mois."

