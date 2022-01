Caen. Normandie : le marché de l'immobilier globalement stable

La chambre des notaires de la cour d'appel de Caen (Calvados) a fait le bilan, ce lundi 30 septembre 2019, d'une étude sur le marché de l'immobilier, effectuée du 1er juillet 2018 au 30 juin dernier.

Les tendances montrent que le marché est globalement stable, comme c'est le cas au niveau national, mais font remarquer cependant que les volumes de vente ont augmenté de 6 % sur l'année. "Il y a une reprise des volumes depuis 2015 environ", précise Frédéric Vileau, notaire à Caen. Cela est d'autant plus flagrant dans l'Orne, qui voit ses volumes de vente annuels augmenter de 18 % sur les logements anciens.

De moins en moins de terrains à bâtir

Autre constat, le nombre de terrains à bâtir sur l'ensemble de la région est en baisse (-11 %). C'est le chiffre le plus révélateur constaté par les professionnels. Ils tentent de trouver plusieurs explications. Le fléchage différent des dispositifs fiscaux ou des prêts aidés est une première piste. La seconde, plus flagrante, est celle de l'évolution du mode de consommation de l'immobilier des Normands. "Un terrain pur plus le coût de construction revient à cher. Ce n'est plus une pratique à la mode. Avec les débats autour de l'écologie, on revient vers les centres-villes", explique-t-il.

Outre le volume, les prix au m2 n'augmentent que très peu. Les professionnels se rassurent : "il augmente de manière constante, mais on n'atteint pas les tarifs de 2008, lors de la crise". Comptez alors en moyenne 2 360€/m2 à l'achat d'un appartement ancien dans le Calvados (175 000€ pour une maison), 1 390€/m2 dans la Manche, marquée par une demande sur le littoral et Cherbourg (130 000€ pour une maison) et 1 000€/m2 dans l'Orne (90 000€ pour une maison). Les zones de Caen et l'agglomération, la côte calvadosienne, ainsi que Granville et ses alentours sont toujours les plus prisées.

Alors que 47 % des Normands se déclarent encore locataires, dans l'Orne en général, la part des propriétaires est plus importante que celle des locataires. Une particularité que tente d'expliquer Thomas Le Borgne, notaire sur Alençon :

Acheter quand on est jeune : une aubaine ?

"Il n'y a pas de bulle spéculative sur le marché normand", ajoute Aymeric Cours-Mach, notaire à Caen. "La faiblesse des taux d'emprunt permet de devenir plus facilement propriétaire".

Qu'en est-il chez les jeunes ? L'âge moyen d'achat est de 32 ans. Cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas acheter en deçà de cet âge. Au contraire. Explications avec Frédéric Vileau :

Pour toute question supplémentaire, la semaine de "l'immobilier avec mon notaire" a débuté lundi 30 septembre et se terminera samedi 5 octobre. Des vidéos sont disponibles sur le site notaires2normandie.com. Vous pouvez également poser vos questions en ligne, directement aux notaires.

