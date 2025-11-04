Le Havre. CMA CGM commande 10 nouveaux porte-conteneurs géants propulsés au gaz naturel

C'est à l'occasion des Assises de l'économie de la mer, à La Rochelle, que l'homme d'affaires Rodolphe Saadé, propriétaire de CMA CGM, a fait cette annonce, mardi 4 novembre : ce géant tricolore du transport maritime commande dix nouveaux porte-conteneurs géants, qui battront pavillon français.

Plus de 24 000 conteneurs

Ces navires, propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL) seront d'une capacité totale de plus de 24 000EPV (conteneurs de vingt pieds), ce qui les place parmi les plus grands du monde. Livrés progressivement à compter de 2026, ils relieront le nord de l'Europe à l'Asie et desserviront notamment les ports du Havre et de Dunkerque, en France.

Grâce à cette immatriculation en France, le groupe entend "recruter au moins 135 marins français de la marine marchande, formés notamment à l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM)", implantée notamment au Havre.

Les dix navires porteront le nom de lieux ou de monuments emblématiques de la France, notamment Notre-Dame, Versailles ou Panthéon.

