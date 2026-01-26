En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
JO d'hiver 2026. Quels athlètes normands représenteront la France à Milan-Cortina ? La liste complète

Sport. A l'approche des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina, organisés du vendredi 6 au dimanche 22 février 2026, la sélection française est désormais officielle. Parmi les 160 athlètes retenus par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), trois sportifs aux attaches normandes s'apprêtent à vivre le plus grand rendez-vous de leur carrière.

Publié le 26/01/2026 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
JO d'hiver 2026. Quels athlètes normands représenteront la France à Milan-Cortina ? La liste complète
JO d'hiver 2026 à Milan-Cortina : découvrez les trois athlètes normands retenus en équipe de France. - Unsplash - Illustration

La Normandie sera représentée sur la glace italienne en février prochain. Short-track et hockey sur glace : tour d'horizon des trois ambassadeurs normands sélectionnés pour les Jeux olympiques d'hiver 2026.

Quentin Fercoq, l'espoir normand du short-track français

Natif d'Harfleur (Seine-Maritime), Quentin Fercoq incarne la relève du patinage de vitesse français. Toujours licencié au Club de vitesse sur glace du Havre, le Normand a découvert le short-track dès l'enfance, avant d'intégrer les structures de haut niveau tout en conservant un lien fort avec sa région d'origine.

Arrivé à maturité sportive, le patineur de 26 ans s'avance vers Milan-Cortina avec un palmarès solide, marqué notamment par un titre de vice-champion du monde et une médaille européenne récemment décrochée sur 500 mètres. Déjà présent aux Jeux de Pékin en 2022, il abordera cette nouvelle olympiade avec l'ambition affichée de jouer les premiers rôles, en individuel comme en relais.

Florian Chakiachvili, le pilier défensif normand du hockey français

Installé en Normandie depuis près de dix ans, Florian Chakiachvili est devenu une figure incontournable du hockey sur glace régional. Défenseur expérimenté des Dragons de Rouen, il s'est imposé comme l'un des cadres du vestiaire rouennais, cumulant titres nationaux et responsabilités sur la glace.

Sa sélection pour les Jeux olympiques d'hiver 2026 marque un événement historique : l'équipe de France masculine de hockey sur glace n'avait plus participé aux Jeux depuis plus de vingt ans. À Milan-Cortina, le défenseur normand aura pour mission d'apporter stabilité et expérience face aux grandes nations du hockey mondial.

Anthony Rech, l'atout offensif des Dragons de Rouen aux JO

Autre représentant des Dragons de Rouen, Anthony Rech complète ce trio normand, où il s'est installé depuis ses 13 ans. Attaquant reconnu pour son efficacité et sa rigueur, il s'est forgé une solide réputation en Ligue Magnus comme sur la scène internationale, après plusieurs expériences à l'étranger.

Fort de plus d'une centaine de sélections en équipe de France, il sera l'un des éléments clés de l'attaque tricolore lors du tournoi olympique. Son sens du but et son sang-froid dans les moments décisifs pourraient peser lourd pour les Bleus, désireux de créer la surprise à Milan-Cortina.

