Hockey. Carl Mallette revient coacher les Dragons de Rouen : "Je crois énormément en la Ligue Magnus"

Sport. Joueur chez les Dragons de Rouen puis entraîneur à Victoriaville au Québec, Carl Mallette revient au RHE en tant que coach.

Publié le 12/09/2025 à 09h00
Avant de prendre la tête de l'équipe, Carl Mallette a passé six saisons chez les Dragons de Rouenen tant que joueur de 2005 à 2012.

C'est presque un retour à la maison. Après huit saisons à la tête de l'équipe de Victoriaville au Québec puis un passage par l'organisation Hockey Canada, Carl Mallette revient chez les Dragons de Rouen pour qui il a joué de 2005 à 2012 mais cette fois-ci en tant que coach. De retour depuis un mois maintenant, le nouvel entraîneur du RHE 76 a ramené avec lui toute sa petite famille avant la reprise du championnat le 12 septembre. "J'ai tellement de bons souvenirs ici que la décision a été assez facile pour moi… Tous les titres que l'on a remportés étaient incroyables et chacun d'entre eux était spécial." Carl Mallette en a d'ailleurs partagé quelques-uns avec Fabrice Lhenry, son prédécesseur, propulsé cette saison comme directeur sportif du club. "On avait déjà une bonne relation à l'époque et ça continue aujourd'hui", s'enthousiasme Carl Mallette qui espère durer ici à Rouen à l'image de son ancien coach rouennais. "C'est rare dans le job d'entraîneur de passer 10 ans à la même place mais je suis quelqu'un qui aime les défis donc je pense rester le plus longtemps possible." Le nouveau coach retrouve également son ami Marc-André Thinel, toujours chez les Dragons en tant que manager général malgré le départ du président Thierry Chaix, remplacé par Gaëtan Muller. Fervent défenseur de la Ligue Magnus malgré l'écart de niveau avec le Canada et certaines ligues européennes, Carl Mallette compte bien contribuer au développement du championnat français. "Il mérite d'être reconnu davantage, depuis 15 ans je vois le niveau monter, il y a des bons entraîneurs, la condition physique des joueurs est incroyable, il n'y a plus de match facile… La Ligue Magnus j'y crois énormément."

"C'est intimidant de jouer à Rouen"

Il y a le sportif mais aussi l'affectif. Le Canadien est tout aussi heureux de retrouver sa ville de cœur. "Les gens sont tellement gentils ici, ils accueillent super bien les Québécois, c'est ce que je me rappelle de mon passage donc j'ai voulu faire revivre ça à ma famille." Le coach a même fait l'acquisition d'une maison à Rouen, signe d'une volonté de s'installer durablement dans la capitale normande. Et les supporters rouennais lui ont bien rendu la pareille. "J'ai eu un accueil assez chaleureux des supporters lors des matchs amicaux ça m'a touché car c'est réciproque." Les Dragons de Rouen reçoivent Gap pour le premier match du championnat, vendredi 12 septembre. Un rendez-vous avec le public qu'attend le nouveau coach avec malgré tout une pointe de tension. "C'est intimidant de jouer à Rouen car les Rouennais sont tellement impliqués dans le match mais j'ai hâte de les retrouver."

