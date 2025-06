Hockey. Nouvelle patinoire, staff renouvelé, budget... Gaëtan Muller, nouveau président des Dragons de Rouen, fait le point

C'est une page qui se tourne pour le RHE 76. Joueurs, staff, et nouvelle direction, tout le club s'est réuni, lundi 23 juin, au siège de la Matmut partenaire des Dragons de Rouen depuis 26 ans. L'occasion de présenter les nouvelles ambitions d'un club renouvelé, du moins en partie.

Après presque trente ans passés à la tête du club (1997-2025), Thierry Chaix a passé la main à Gaëtan Muller, actuel président de l'ASVEL, club de basket de Lyon-Villeurbanne. Ce natif de Rouen qui a grandi à Darnétal avait été déjà annoncé par le club l'an dernier avant de faire une année de "transition" pour préparer le passage de relais. C'est chose faite. Le nouveau président vient avec des ambitions et un projet à la fois sportif, économique et social. Son "Cap 2030".

Une nouvelle patinoire à horizon 2030 ?

Au centre du projet : l'annonce d'une nouvelle patinoire à horizon 2030, chantier confirmé par la Métropole de Rouen qui a publié un communiqué juste avant la conférence de presse des Dragons. La Métropole doit mettre au vote, lundi 30 juin, le lancement d'une étude sur la localisation de ce futur équipement en même temps qu'un nouveau stade de football dont l'annonce avait déjà été faite. Gaëtan Muller envisage une structure proche des 10 000 places. "C'est quelque chose qui va embarquer les gens dans un projet et qui va nous permettre de grandir, s'enthousiasme le nouveau président. Ça peut sembler ambitieux mais je pense que c'est réaliste. Aujourd'hui, nous disposons de 3 100 places et on est plein. Quand on considère que Rouen est ou doit être la capitale du hockey français, on se doit d'avoir la plus grande patinoire." Pour l'heure, c'est Marseille qui dispose de la plus grande antre avec 5 600 places. Aucun lieu n'a été divulgué même si le président a quelques "pistes" dans la ville ou autour de la ville. En plus de cette nouvelle enceinte, Gaëtan Muller espère doubler le budget à horizon 2030. Une première étape consistera à passer de 25 à 30% d'augmentation de budget en 3 ans.

"J'ai toujours eu en tête que j'allais revenir"

Sur le plan sportif, le nouveau président ne veut pas brusquer les choses. "Il faut avoir de l'humilité et ne pas s'enflammer", explique Gaëtan Muller qui a donné comme cap de reconquérir un titre majeur dans les trois ans à venir malgré une saison 2024-2025 décevante sur le plan des résultats. Dans cette perspective, les Dragons de Rouen se dotent d'un nouveau coach, un ancien du RHE : Carl Malette qui prend la place de Fabrice Lhenry qui devient, lui, directeur sportif du club. À ce jeu des chaises musicales, l'ancien assistant manager Marc André-Thinel prend la place de Guy Fournier en tant que manager général.

"J'ai toujours eu en tête que j'allais revenir. Je suis un Dragon", lâche fièrement Carl Malette, passé en effet au RHE de 2005 à 2012 avant de partir entraîner les Tigres de Victoriaville pour qui il a joué également. Un exil qui ne l'a pas empêché d'observer les Dragons à distance et de constater les mauvais résultats récents. "On ne peut pas gagner les titres à chaque saison dans un championnat qui s'améliore d'année en année. Je veux juste une équipe qui se présente avec fierté à tous les matchs avant de parler de titres."