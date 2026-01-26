Caen. La start-up Arterya, passée dans "Qui veut être mon associé ?" sur M6, ouvre son capital au grand public

La start-up normande Arterya franchit une nouvelle étape clé de son développement après avoir séduit investisseurs et téléspectateurs dans l'émission Qui veut être mon associé ? jeudi 22 janvier sur M6. Fondée en 2020 à Caen, Arterya développe Blood'Up, une solution innovante de détection instantanée des artères qui vise à réduire significativement les échecs lors de perfusions.

A l'issue de l'émission, l'entrepreneuse Alice Lhabouz a investi 200 000 euros dans le projet. Portée par cet engouement, Arterya fait désormais le choix d'ouvrir son capital à tous : "Une belle manière de partager notre ambition et d'associer nos futurs investisseurs à notre succès", explique la fondatrice Lucile Derly. Via une campagne de financement participatif, chacun peut investir et contribuer au développement de Blood'Up : d'abord une commercialisation en France, puis un déploiement à l'échelle européenne et internationale.

Pratique. Lien de la campagne : https://sowefund.com/investir/arterya.