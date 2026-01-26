En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. La start-up Arterya, passée dans "Qui veut être mon associé ?" sur M6, ouvre son capital au grand public

Santé. La start-up normande Arterya poursuit son ascension. Après son passage remarqué dans l'émission "Qui veut être mon associé ?" sur M6, jeudi 22 janvier, l'entreprise caennaise fondée en 2020 accélère son développement autour de Blood'Up, une solution innovante de détection instantanée des artères destinée à faciliter les perfusions.

Publié le 26/01/2026 à 17h53
Caen. La start-up Arterya, passée dans "Qui veut être mon associé ?" sur M6, ouvre son capital au grand public
Le projet de Lucile Derly a fait sensation sur le plateau de "Qui veut être mon associé ?" jeudi 22 janvier dernier. - M6/SATISFY

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La start-up normande Arterya franchit une nouvelle étape clé de son développement après avoir séduit investisseurs et téléspectateurs dans l'émission Qui veut être mon associé ? jeudi 22 janvier sur M6. Fondée en 2020 à Caen, Arterya développe Blood'Up, une solution innovante de détection instantanée des artères qui vise à réduire significativement les échecs lors de perfusions.

A l'issue de l'émission, l'entrepreneuse Alice Lhabouz a investi 200 000 euros dans le projet. Portée par cet engouement, Arterya fait désormais le choix d'ouvrir son capital à tous : "Une belle manière de partager notre ambition et d'associer nos futurs investisseurs à notre succès", explique la fondatrice Lucile Derly. Via une campagne de financement participatif, chacun peut investir et contribuer au développement de Blood'Up : d'abord une commercialisation en France, puis un déploiement à l'échelle européenne et internationale.

Pratique. Lien de la campagne : https://sowefund.com/investir/arterya.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pizzeria
Pizzeria La Teste-de-Buch (33260) 1 300€ Découvrir
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Vis en vrac
Vis en vrac Saint-Vincent-de-Reins (69240) 10€ Découvrir
Transat
Transat Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
Aspirateur
Aspirateur Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
Tronçonneuse STIHL
Tronçonneuse STIHL Boucé (61570) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. La start-up Arterya, passée dans "Qui veut être mon associé ?" sur M6, ouvre son capital au grand public
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple