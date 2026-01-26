En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Laval. Christophe Kassel nommé directeur provisoire de l'hôpital, à la suite d'Hubert de Beauchamps

Santé. Ancien directeur du CHU de Caen, Christophe Kassel a été désigné pour assurer l'administration provisoire du centre hospitalier de Laval à compter du 1er février.

Publié le 26/01/2026 à 17h28, mis à jour le 26/01/2026 à 17h34 - Par Simon Lebaron
Laval. Christophe Kassel nommé directeur provisoire de l'hôpital, à la suite d'Hubert de Beauchamps
L'hôpital de Laval voit Christophe Kassel, ancien directeur du CHU de Caen, arriver en tant que directeur provisoire. - Courrier de la Mayenne

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le centre hospitalier (CH) de Laval connaît son nouveau directeur par intérim, en la personne de Christophe Kassel. Il a été désigné par le ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins, pour assurer l'administration provisoire de l'établissement lavallois. Il succède à Hubert de Beauchamp, "appelé à exercer d'autres fonctions", à compter du 1er février, pour une durée de six mois.

Renforcer l'organisation, moderniser les infrastructures…

Directeur du CHU de Caen jusqu'en 2019, Christophe Kassel était jusqu'en décembre 2025 en charge de l'administration provisoire du groupe hospitalier Sud-Ardennes. Une feuille de route lui a été confiée pour son arrivée en Mayenne. Elle s'articule "autour de quatre objectifs", précise l'ARS.

Il s'agit notamment de "rétablir une trajectoire médico-économique soutenable" et "réaffirmer le rôle du CH Laval comme établissement support du GHT", ce qui passe par le renforcement de l'organisation et le pilotage internet, ainsi que les coopérations territoriales. "L'attractivité médicale et soignante" est un autre objectif, "en particulier sur les spécialités et services en tension", à l'image du service psychiatrique. Enfin, le directeur d'hôpital devra "conduire la première phase du schéma directeur immobilier, visant à moderniser les infrastructures hospitalières", conclut l'ARS.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pizzeria
Pizzeria La Teste-de-Buch (33260) 1 300€ Découvrir
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Vis en vrac
Vis en vrac Saint-Vincent-de-Reins (69240) 10€ Découvrir
Transat
Transat Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
Aspirateur
Aspirateur Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
Tronçonneuse STIHL
Tronçonneuse STIHL Boucé (61570) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Laval. Christophe Kassel nommé directeur provisoire de l'hôpital, à la suite d'Hubert de Beauchamps
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple