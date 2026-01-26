Laval. Christophe Kassel nommé directeur provisoire de l'hôpital, à la suite d'Hubert de Beauchamps

Le centre hospitalier (CH) de Laval connaît son nouveau directeur par intérim, en la personne de Christophe Kassel. Il a été désigné par le ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins, pour assurer l'administration provisoire de l'établissement lavallois. Il succède à Hubert de Beauchamp, "appelé à exercer d'autres fonctions", à compter du 1er février, pour une durée de six mois.

Renforcer l'organisation, moderniser les infrastructures…

Directeur du CHU de Caen jusqu'en 2019, Christophe Kassel était jusqu'en décembre 2025 en charge de l'administration provisoire du groupe hospitalier Sud-Ardennes. Une feuille de route lui a été confiée pour son arrivée en Mayenne. Elle s'articule "autour de quatre objectifs", précise l'ARS.

Il s'agit notamment de "rétablir une trajectoire médico-économique soutenable" et "réaffirmer le rôle du CH Laval comme établissement support du GHT", ce qui passe par le renforcement de l'organisation et le pilotage internet, ainsi que les coopérations territoriales. "L'attractivité médicale et soignante" est un autre objectif, "en particulier sur les spécialités et services en tension", à l'image du service psychiatrique. Enfin, le directeur d'hôpital devra "conduire la première phase du schéma directeur immobilier, visant à moderniser les infrastructures hospitalières", conclut l'ARS.