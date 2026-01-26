En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
Idée de sortie. Inspirations, tendances et conseils : le salon du mariage Rouen - La Vaupalière est de retour ce week-end

Société. C'est l'un des derniers grands rendez-vous de la saison en Normandie, le Salon du Mariage Rouen - La Vaupalière est de retour les 31 janvier et 1er février. Un week-end idéal pour s'inspirer et avancer concrètement dans l'organisation du jour J.

Publié le 26/01/2026 à 17h56 - Par Aline
Ce week-end, profitez de conseils personnalisés au salon du mariage Rouen - La Vaupalière afin d'organiser de la meilleure des façons le plus beau jour de votre vie. - Illustration

Pour sa 17e édition, le Salon du Mariage s'installe au Clos Rouen – La Vaupalière, un lieu de charme à seulement cinq minutes de Rouen. Pendant deux jours, les 31 janvier et 1er février, 25 professionnels du mariage vont accompagner les couples dans leurs choix. Les futurs mariés sont invités à venir échanger, comparer et affiner leurs projets.

Des professionnels pour chaque étape

Robes de mariée, costumes, bijoux, accessoires, décoration, faire-part, traiteur, photographe, vidéaste, DJ, fleuriste ou encore location de mobilier et d'art de la table : tous les corps de métier essentiels sont réunis pour répondre aux envies et aux contraintes de chacun, dans une ambiance conviviale et romantique. C'est l'occasion de découvrir les nouvelles tendances, de s'inspirer des mises en scène proposées par les exposants et de bénéficier de conseils personnalisés pour imaginer un mariage à son image. En plus des stands, le salon propose des animations tout au long du week-end, comme des sessions de maquillage, permettant aux futurs mariés de se projeter.

Laure Lecointre, directrice de cet événement, nous donne plus de détails :

Salon du Mariage

Vous pouvez vous procurer des entrées gratuites, jusqu'à jeudi 18h, ici. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour les couples qui se marieront en 2026 et 2027 !

