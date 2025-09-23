En ce moment The Dead Dance Lady Gaga
Yvetot. Salon du mariage : tout pour préparer le plus beau jour de votre vie

Loisir. Le salon du mariage d'Yvetot se tiendra du 26 au 28 septembre à la salle du Vieux Moulin. Trente exposants seront présents avec beaucoup de nouveautés cette année.

Publié le 23/09/2025 à 10h13 - Par Gilles Anthoine
Yvetot. Salon du mariage : tout pour préparer le plus beau jour de votre vie
Le salon du mariage d'Yvetot se tiendra du 26 au 27 septembre à la salle du Vieux Moulin. - Pexels

Activ'Animation 76 organise la 19e édition du salon du mariage d'Yvetot du 26 au 28 septembre à la salle du Vieux Moulin.

Trente exposants attendront les visiteurs sur trois jours, avec beaucoup de nouveautés cette année. Les futurs époux trouveront tout pour réaliser leur mariage de A à Z : robes de mariée, robes de cocktail, costumes, bijoux, traiteurs, organisation de mariage, agence de voyages, salles de réception, décoration, fleuriste, location de matériel événementiel et vaisselle, coiffure, maquillage, photographes, DJ animation, spectacle de magie close up, orchestre ou encore location de voiture.

Les visiteurs auront aussi la possibilité de gagner leurs alliances.

En 2023, 242 000 mariages ont été célébrés en France. L'âge moyen des époux est de 37,8 ans pour les femmes et 39,8 ans pour les hommes. Côté budget, le prix moyen d'un mariage, en 2024, était de 19 921 euros (sans les alliances, ni le voyage de noces).

Trois jours pour préparer votre mariage

Salon du mariage d'Yvetot - salle du Vieux Moulin (49 rue du Vieux Moulin).

Vendredi 26 septembre de 17h à 21h.

Samedi 27 septembre de 10h à 19h avec défilé à 14h30 et 17h.

Dimanche 28 septembre de 10h à 18h avec défilé à 11h30 et 16h30.

Entrée : 5 euros.

