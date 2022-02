Le Salon du Mariage à Vire les 24 et 25 septembre 2016

Samedi 24 et Dimanche 25 septembre, la salle le Vaudeville à Vire accueille le salon du mariage. Pour glaner quelques conseils et des adresses pour votre future cérémonie de mariage, vous devez y aller ! Traiteurs, coiffeurs, bijoutiers, fleuristes, photographes, organisateur, loueur de salle, esthéticiennes... Tous les univers seront représentés.



Défilés de mode, de lingerie et bien évidemment de robes de mariée, sont au programme également tout au long de ces deux journées.



Les futurs mariés pourront se renseigner sur tous les aspects de leur mariage, comme l'explique Céline Chancerel, organisatrice du salon :





Salon du Mariage - Céline Chancerel Impossible de lire le son.

Salle le Vaudeville à Vire

10 Rue du Vieux Collège

14 500 VIRE.



Samedi 24 et Dimanche 25 Septembre, de 10 h à 19 h, Entrée gratuite.

Défilés à 11h - 14h30 - 17h sur les deux jours.

Facebook : facebook.com/MariageVire/