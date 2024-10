Salon. Première édition du Salon du mariage et de l'événementiel à Rives-en-Seine

Samedi 2 et dimanche 3 novembre, l'espace sportif Thomas Pesquet à Rives-en-Seine accueille la première édition du Salon du mariage et de l'événementiel. Plus de 40 exposants, représentant 20 secteurs de l'événementiel, vous attendent pour vous inspirer dans l'organisation de vos événements.

Mélanie Sevestre, la présidente de l'association Evénement Seine 76 qui organise ce salon, nous détaille le programme de l'événement au micro de Tendance Ouest.

Salon du Mariage et de l'Evènementiel Impossible de lire le son.

Que vous soyez en pleine préparation de votre mariage ou que vous planifiez un événement spécial, vous y trouverez des experts prêts à répondre à toutes vos questions. Les visiteurs pourront échanger directement avec des prestataires de services variés : des photographes aux fleuristes, en passant par les traiteurs et les décorateurs.

Parmi les moments forts de ce salon, ne manquez pas les 2 Wedding Dress Parades (défilés de robes de mariée) qui se dérouleront chaque jour à 14h30 et 17h. Ces défilés mettront en lumière les dernières tendances en matière de robes de mariée, offrant un spectacle à la fois inspirant et captivant pour toutes les futures mariées.

L'entrée est fixée à seulement 1€ par personne de plus de 15 ans. Des animations et des espaces de restauration seront également proposés pour une expérience agréable.