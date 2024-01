Près de Rouen. Un week-end pour préparer le plus beau jour de votre vie au Salon du mariage

Le samedi 3 février, entre 10 heures et 19 heures, ainsi que le dimanche 4, entre 10 heures et 18 heures, découvrez la 15e édition du Salon du mariage au Clos de La Vaupalière, situé à cinq minutes de Barentin et de Rouen, en Seine Maritime.

Dans une ambiance conviviale, vous allez pouvoir flâner et recevoir des conseils de la part de plusieurs exposants qui seront présents. Tous les corps de métiers seront là pour vous accueillir. Il y aura des traiteurs, des vidéastes, ainsi que des bijoutiers. Vous pourrez également y organiser vos enterrements de vie de jeune fille/garçon ainsi que votre voyage de noces. Tous les exposants sont à retrouver ici.

Lors de cet événement, des animations vous seront proposées, à savoir : la présentation de robes de mariée, de costumes et de créations réalisés par des professionnels, un stand de coiffure et de maquillage et des visites des salles de réception et de l'hôtel au Clos de la Vaupalière.

Des jeux-concours ont été mis en place avec des lots à remporter par tirage au sort.

Si vous voulez profiter de derniers conseils pour rendre ce jour parfait, vous pouvez encore vous procurer une invitation gratuite ici.

Plus de détails avec Laure Lecointre, l'une des organisatrices du salon :

Le Salon du Mariage Rouen - La Vaupalière se déroulera les 3 et 4 février 2024 Impossible de lire le son.

Pratique. Le tarif d'entrée est de 3 euros, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Le parking est gratuit.