Alerte météo. Tornades : jusqu'à 40% de risques en Normandie aujourd'hui, pourquoi la région est-elle particulièrement touchée ?

L'Observatoire Keraunos, référence nationale en matière d'orages et de phénomènes violents, a confirmé ce matin du mercredi 3 septembre une dégradation atmosphérique majeure pour la Normandie. Dès la mi-journée, de violents orages pourraient se déclencher avec, selon les spécialistes, une probabilité de 30 à 45% d'apparition de phénomènes tornadiques.

• A lire aussi. Météo. Risque de grêle, rafales jusqu'à 90km/h et tornades : vigilance jaune orages et vents violents

Cette situation, qualifiée d'exceptionnelle, sera à suivre heure par heure, tant les conditions d'instabilité de l'air sont propices à des développements rapides et dangereux.

Pourquoi la Normandie est l'une des régions les plus touchées par les tornades

Contrairement aux idées reçues, la Normandie figure parmi les territoires français les plus exposés aux tornades. D'après les données de Keraunos, le nombre d'événements recensés par kilomètre carré y dépasse largement la moyenne nationale.

Chaque année, une à deux tornades sont observées dans la région, principalement en Haute-Normandie. Ces phénomènes surviennent tout au long de l'année, mais leur fréquence explose entre mai et octobre. A elle seule, cette période concentre plus de 80% des cas.

Entre mai et octobre : les mois les plus propices aux tornades

Si les tornades peuvent frapper à n'importe quel moment, certaines périodes sont plus critiques que d'autres. Juillet est statistiquement le mois le plus concerné, suivi de près par mai et août, septembre et octobre.

Cette récurrence saisonnière s'explique par la rencontre entre des masses d'air chaud et humide et des intrusions d'air plus frais en altitude, un cocktail explosif pour la formation de supercellules et, dans certains cas, de tornades.

Une situation météo à surveiller heure par heure

Face à ce risque élevé, les habitants de Normandie sont invités à suivre de près les bulletins météo de la journée. Des rafales destructrices, de fortes pluies et la possible formation de tornades imposent la plus grande prudence.

Les spécialistes rappellent qu'en cas d'alerte, il est essentiel de rester à l'abri, loin des fenêtres, et d'éviter tout déplacement non nécessaire jusqu'à l'amélioration des conditions.