En ce moment Houdini DUA LIPA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Alerte météo. Tornades : jusqu'à 40% de risques en Normandie aujourd'hui, pourquoi la région est-elle particulièrement touchée ?

Environnement. Mercredi 3 septembre 2025, la vigilance est de mise en Normandie. Selon l'Observatoire Keraunos, la région pourrait connaître des orages violents et un risque de tornades estimé jusqu'à 45%. Une situation météorologique rare, qui rappelle que la Normandie est l'une des zones les plus exposées de France à ce type de phénomènes.

Publié le 03/09/2025 à 11h45 - Par Mathilde Rabaud
Alerte météo. Tornades : jusqu'à 40% de risques en Normandie aujourd'hui, pourquoi la région est-elle particulièrement touchée ?
Jusqu'à 40% de risque de tornades ce mercredi : la Normandie sous surveillance. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

L'Observatoire Keraunos, référence nationale en matière d'orages et de phénomènes violents, a confirmé ce matin du mercredi 3 septembre une dégradation atmosphérique majeure pour la Normandie. Dès la mi-journée, de violents orages pourraient se déclencher avec, selon les spécialistes, une probabilité de 30 à 45% d'apparition de phénomènes tornadiques.

A lire aussi. Météo. Risque de grêle, rafales jusqu'à 90km/h et tornades : vigilance jaune orages et vents violents

Cette situation, qualifiée d'exceptionnelle, sera à suivre heure par heure, tant les conditions d'instabilité de l'air sont propices à des développements rapides et dangereux.

Pourquoi la Normandie est l'une des régions les plus touchées par les tornades

Contrairement aux idées reçues, la Normandie figure parmi les territoires français les plus exposés aux tornades. D'après les données de Keraunos, le nombre d'événements recensés par kilomètre carré y dépasse largement la moyenne nationale.

Chaque année, une à deux tornades sont observées dans la région, principalement en Haute-Normandie. Ces phénomènes surviennent tout au long de l'année, mais leur fréquence explose entre mai et octobre. A elle seule, cette période concentre plus de 80% des cas.

Entre mai et octobre : les mois les plus propices aux tornades

Si les tornades peuvent frapper à n'importe quel moment, certaines périodes sont plus critiques que d'autres. Juillet est statistiquement le mois le plus concerné, suivi de près par mai et août, septembre et octobre.

Cette récurrence saisonnière s'explique par la rencontre entre des masses d'air chaud et humide et des intrusions d'air plus frais en altitude, un cocktail explosif pour la formation de supercellules et, dans certains cas, de tornades.

Une situation météo à surveiller heure par heure

Face à ce risque élevé, les habitants de Normandie sont invités à suivre de près les bulletins météo de la journée. Des rafales destructrices, de fortes pluies et la possible formation de tornades imposent la plus grande prudence.

Les spécialistes rappellent qu'en cas d'alerte, il est essentiel de rester à l'abri, loin des fenêtres, et d'éviter tout déplacement non nécessaire jusqu'à l'amélioration des conditions.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Alerte météo. Tornades : jusqu'à 40% de risques en Normandie aujourd'hui, pourquoi la région est-elle particulièrement touchée ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple