Alerte météo. Risque de grêle, rafales jusqu'à 90km/h et tornades : vigilance jaune orages et vents violents

Selon Météo Basse-Normandie, un net renforcement du vent est attendu dès mercredi 3 septembre matin, avec des rafales pouvant grimper à 90km/h sur le littoral et 70 à 80km/h dans l'intérieur des terres. Le vent devrait se maintenir toute la journée, accompagné d'un ciel de traîne actif l'après-midi, marqué par de fortes averses et des orages.

Orages, grêle et risque de tornades

Le scénario se confirme également du côté de Météo Seine-Maritime : le département pourrait subir des rafales de 60 à 80km/h généralisées, avec des pointes à 90km/h sous orages.

Ces orages sont attendus principalement dans l'après-midi, avec un risque de chutes de grêle atteignant 2cm de diamètre. La prévision souligne aussi la possibilité d'un phénomène tourbillonnaire localisé, voire de tornades, conséquence de l'instabilité atmosphérique.

Les zones les plus touchées

D'après le site Kernaos, c'est le sud de la Normandie qui sera le plus exposé, notamment l'Orne, le sud de la Manche et l'Eure. Ces secteurs devront composer avec des pluies soutenues et orageuses, parfois intenses et accompagnées de grêle.

Les horaires de vigilance Météo France

Météo France a placé plusieurs départements normands en vigilance jaune pour vents violents et orages. Voici les détails :

Vigilance vent : Manche (6h-18h), Calvados (8h-18h), Orne (10h-18h), Eure et Seine-Maritime (12h-18h).

: Manche (6h-18h), Calvados (8h-18h), Orne (10h-18h), Eure et Seine-Maritime (12h-18h). Vigilance orages : Manche (9h-16h), Calvados (11h-16h), Eure et Seine-Maritime (14h-18h).

Une première tempête automnale avant l'heure

Même si nous sommes encore en début septembre, ce premier coup de vent d'ampleur annonce une atmosphère déjà très polarisée. La combinaison de vents violents, d'orages, de grêle et d'un possible phénomène tourbillonnaire confirme que la journée du 3 septembre 2025 restera marquée par une météo particulièrement instable.