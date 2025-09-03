En ce moment Nice To Meet You Myles SMITH
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Alerte météo. Risque de grêle, rafales jusqu'à 90km/h et tornades : vigilance jaune orages et vents violents

Société. Mercredi 3 septembre 2025, la Normandie est placée en vigilance jaune pour vents violents et orages. Des rafales pouvant atteindre 90km/h, des chutes de grêle et même un risque de phénomène tourbillonnaire sont annoncés par Météo France et plusieurs sites spécialisés.

Publié le 03/09/2025 à 07h00 - Par Mathilde Rabaud
Alerte météo. Risque de grêle, rafales jusqu'à 90km/h et tornades : vigilance jaune orages et vents violents
Normandie : vigilance jaune, rafales jusqu'à 90km/h et risque de grêle annoncés. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Selon Météo Basse-Normandie, un net renforcement du vent est attendu dès mercredi 3 septembre matin, avec des rafales pouvant grimper à 90km/h sur le littoral et 70 à 80km/h dans l'intérieur des terres. Le vent devrait se maintenir toute la journée, accompagné d'un ciel de traîne actif l'après-midi, marqué par de fortes averses et des orages.

Orages, grêle et risque de tornades

Le scénario se confirme également du côté de Météo Seine-Maritime : le département pourrait subir des rafales de 60 à 80km/h généralisées, avec des pointes à 90km/h sous orages.

Ces orages sont attendus principalement dans l'après-midi, avec un risque de chutes de grêle atteignant 2cm de diamètre. La prévision souligne aussi la possibilité d'un phénomène tourbillonnaire localisé, voire de tornades, conséquence de l'instabilité atmosphérique.

Les zones les plus touchées

D'après le site Kernaos, c'est le sud de la Normandie qui sera le plus exposé, notamment l'Orne, le sud de la Manche et l'Eure. Ces secteurs devront composer avec des pluies soutenues et orageuses, parfois intenses et accompagnées de grêle.

Les horaires de vigilance Météo France

Météo France a placé plusieurs départements normands en vigilance jaune pour vents violents et orages. Voici les détails :

Une première tempête automnale avant l'heure

Même si nous sommes encore en début septembre, ce premier coup de vent d'ampleur annonce une atmosphère déjà très polarisée. La combinaison de vents violents, d'orages, de grêle et d'un possible phénomène tourbillonnaire confirme que la journée du 3 septembre 2025 restera marquée par une météo particulièrement instable.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Alerte météo. Risque de grêle, rafales jusqu'à 90km/h et tornades : vigilance jaune orages et vents violents
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple