Alerte Météo. Deux départements normands sous vigilance : neige-verglas pour l'un, vents violents pour l'autre

Météo France déclenche une vigilance jaune neige-verglas pour l'Orne à partir de 21h mercredi 19 novembre soir, avec un risque de précipitations mêlées pouvant blanchir rapidement certains secteurs.

Les températures baisseront suffisamment pour rendre les chaussées glissantes, notamment en fin de soirée et la nuit suivante. Sur les hauteurs du département, les minimales pourront descendre localement autour de 0°C, accentuant le risque de verglas.

Vents violents et pluies soutenues : la Seine-Maritime dans le viseur

La Seine-Maritime sera touchée plus tôt dans la journée : une vigilance jaune vents violents sera en place de midi à 21h. Des rafales potentiellement fortes, parfois supérieures à 80km/h sur le littoral, sont possibles.

A cela s'ajoute une vigilance jaune pluie-inondation active de minuit à 21h mardi. Les sols déjà humides pourront saturer rapidement, surtout dans les vallées et zones sensibles aux ruissellements.

Températures : un vrai coup de froid sur toute la Normandie

Au-delà des vigilances, c'est surtout l'arrivée d'un froid bien sec qui va marquer cette journée du 19 novembre. Dans le Calvados, les maximales auront du mal à dépasser les 6 à 7°C, avant de chuter rapidement en soirée autour de 1°C.

La Manche est dans les mêmes conditions avec 7 à 8°C, mais la nuit sera moins fraîche sur la côte, avec par exemple 6 degrés à Cherbourg sous les rafales.

L'Eure, plus exposé aux masses d'air froid venant du nord-est, connaîtra les températures les plus basses avec 4 à 6°C attendus dès l'après-midi et un ressenti parfois proche de 0°C en soirée. Une ambiance hivernale qui s'installe franchement, et plus tôt que d'habitude.

Une séquence hivernale qui commence : les premières vigilances de la saison

Ces vigilances marquent les premiers signaux météo sérieux de la saison en Normandie. C'est aussi la première nuit où le froid s'installe durablement, ce qui peut faire évoluer les conditions plus vite que prévu.

La situation pourrait encore se renforcer dans les prochains jours : le plus dur est attendu jeudi, et la nuit de jeudi à vendredi pourrait être la plus délicate avec un risque de glissades, de gelées franches et de perturbations plus marquées. On vous tiendra informé en continu de l'évolution de cet épisode hivernal naissant.