En ce moment Le Graal KYO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Alerte Météo. Deux départements normands sous vigilance : neige-verglas pour l'un, vents violents pour l'autre

Société. Mercredi 19 novembre, une météo instable s'installe sur la Normandie : neige, verglas, vents violents et risques de fortes pluies sont annoncés par Météo France, qui place deux départements en vigilance jaune à différents moments de la journée. Un point complet sur les prévisions et les températures attendues.

Publié le 18/11/2025 à 17h47 - Par Mathilde Rabaud
Alerte Météo. Deux départements normands sous vigilance : neige-verglas pour l'un, vents violents pour l'autre
Neige, verglas et rafales : ce que Météo France prévoit en Normandie ce 19 novembre. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Météo France déclenche une vigilance jaune neige-verglas pour l'Orne à partir de 21h mercredi 19 novembre soir, avec un risque de précipitations mêlées pouvant blanchir rapidement certains secteurs.

Les températures baisseront suffisamment pour rendre les chaussées glissantes, notamment en fin de soirée et la nuit suivante. Sur les hauteurs du département, les minimales pourront descendre localement autour de 0°C, accentuant le risque de verglas.

Vents violents et pluies soutenues : la Seine-Maritime dans le viseur

La Seine-Maritime sera touchée plus tôt dans la journée : une vigilance jaune vents violents sera en place de midi à 21h. Des rafales potentiellement fortes, parfois supérieures à 80km/h sur le littoral, sont possibles.

A cela s'ajoute une vigilance jaune pluie-inondation active de minuit à 21h mardi. Les sols déjà humides pourront saturer rapidement, surtout dans les vallées et zones sensibles aux ruissellements.

Températures : un vrai coup de froid sur toute la Normandie

Au-delà des vigilances, c'est surtout l'arrivée d'un froid bien sec qui va marquer cette journée du 19 novembre. Dans le Calvados, les maximales auront du mal à dépasser les 6 à 7°C, avant de chuter rapidement en soirée autour de 1°C.

La Manche est dans les mêmes conditions avec 7 à 8°C, mais la nuit sera moins fraîche sur la côte, avec par exemple 6 degrés à Cherbourg sous les rafales.

L'Eure, plus exposé aux masses d'air froid venant du nord-est, connaîtra les températures les plus basses avec 4 à 6°C attendus dès l'après-midi et un ressenti parfois proche de 0°C en soirée. Une ambiance hivernale qui s'installe franchement, et plus tôt que d'habitude.

Une séquence hivernale qui commence : les premières vigilances de la saison

Ces vigilances marquent les premiers signaux météo sérieux de la saison en Normandie. C'est aussi la première nuit où le froid s'installe durablement, ce qui peut faire évoluer les conditions plus vite que prévu.

La situation pourrait encore se renforcer dans les prochains jours : le plus dur est attendu jeudi, et la nuit de jeudi à vendredi pourrait être la plus délicate avec un risque de glissades, de gelées franches et de perturbations plus marquées. On vous tiendra informé en continu de l'évolution de cet épisode hivernal naissant.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Alerte Météo. Deux départements normands sous vigilance : neige-verglas pour l'un, vents violents pour l'autre
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple