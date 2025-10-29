En ce moment Undressed SOMBR
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Météo. Froid, pluie, neige : à quoi s'attendre en Normandie cet hiver selon les prévisions de Météo-France ?

Société. Avec le mois de novembre arrive peu à peu l'hiver et sa baisse marquée des températures. D'après les prévisions de Météo-France et de La Chaîne Météo, cet hiver 2025-2026 s'annonce globalement doux et sec en Normandie, avec peu de neige et un déficit de précipitations attendu. Voici ce qu'il faut retenir.

Publié le 29/10/2025 à 17h30 - Par Mathilde Rabaud
Météo. Froid, pluie, neige : à quoi s'attendre en Normandie cet hiver selon les prévisions de Météo-France ?
Météo : vers un hiver calme et plus chaud en Normandie, les tendances dévoilées par Météo-France. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Selon Météo-France, les tendances pour la période novembre 2025 à janvier 2026 placent la France, et donc la Normandie, sous un scénario plus chaud que les normales de saison.

Les températures moyennes pourraient être de +0,7°C à +1°C au-dessus des normales 1991–2020, un constat cohérent avec la tendance du changement climatique observé ces dernières années.

Les experts de Météo-France estiment à 50% la probabilité d'un hiver plus chaud, contre 25% de chances d'un hiver conforme aux normales et 25% d'un hiver plus froid.

En résumé : la douceur devrait dominer, même si quelques épisodes de froid ponctuels ne sont pas exclus.

Novembre 2025 : un automne prolongé et sec

D'après La Chaîne Météo, le mois de novembre sera marqué par un temps doux et peu arrosé.

Les températures devraient se situer entre +0,5°C et +1°C au-dessus des moyennes saisonnières, tandis que les pluies seront déficitaires de 5 à 15%, notamment sur la façade ouest.

Les régimes anticycloniques limiteront le passage des perturbations, laissant place à une atmosphère calme et parfois ensoleillée. Un "bel automne prolongé" est attendu sur de nombreuses zones normandes.

Décembre 2025 : un manque de neige probable

Le mois de décembre devrait prolonger cette douceur anormale, avec des températures jusqu'à +1,5°C au-dessus des normales. Les précipitations resteraient faibles à normales, notamment dans l'ouest et le sud de la France.

Les hautes pressions devraient s'imposer durablement, empêchant la neige de s'installer durablement, y compris en moyenne montagne. Cette situation laisse craindre un déficit d'enneigement, phénomène déjà observé lors des précédents hivers.

Janvier 2026 : un mois plus contrasté mais sans grand froid durable

Pour janvier, Météo-France et La Chaîne Météo prévoient un mois légèrement plus contrasté : toujours doux dans l'ensemble, mais avec quelques épisodes froids brefs. Les précipitations resteraient modérées à légèrement déficitaires (–5 à –10%).

Des flux d'ouest plus dynamiques pourraient occasionner quelques passages pluvieux ou neigeux, sans pour autant inverser la tendance dominante : un hiver sec et calme.

Peut-on vraiment prévoir l'hiver à l'avance ?

Les bulletins de tendances saisonnières publiés par Météo-France chaque mois ne sont pas des prévisions au jour le jour. Ils indiquent simplement les grandes probabilités pour les trois prochains mois : plus chaud, plus froid ou conforme aux normales.

Ces tendances se basent sur des modèles climatiques mondiaux et servent à identifier les grands scénarios météorologiques, pas à prévoir le temps précis d'un jour donné.

Un hiver typique du changement climatique ?

Au final, les signaux convergent : l'hiver 2025-2026 en Normandie devrait être doux, sec et stable, typique des hivers sous influence anticyclonique.

Ce scénario s'inscrit dans la continuité d'une année 2025 globalement chaude et contrastée, marquée par une élévation moyenne des températures à l'échelle européenne.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Météo. Froid, pluie, neige : à quoi s'attendre en Normandie cet hiver selon les prévisions de Météo-France ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple