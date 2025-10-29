Météo. Froid, pluie, neige : à quoi s'attendre en Normandie cet hiver selon les prévisions de Météo-France ?

Selon Météo-France, les tendances pour la période novembre 2025 à janvier 2026 placent la France, et donc la Normandie, sous un scénario plus chaud que les normales de saison.

Les températures moyennes pourraient être de +0,7°C à +1°C au-dessus des normales 1991–2020, un constat cohérent avec la tendance du changement climatique observé ces dernières années.

Les experts de Météo-France estiment à 50% la probabilité d'un hiver plus chaud, contre 25% de chances d'un hiver conforme aux normales et 25% d'un hiver plus froid.

En résumé : la douceur devrait dominer, même si quelques épisodes de froid ponctuels ne sont pas exclus.

Novembre 2025 : un automne prolongé et sec

D'après La Chaîne Météo, le mois de novembre sera marqué par un temps doux et peu arrosé.

Les températures devraient se situer entre +0,5°C et +1°C au-dessus des moyennes saisonnières, tandis que les pluies seront déficitaires de 5 à 15%, notamment sur la façade ouest.

Les régimes anticycloniques limiteront le passage des perturbations, laissant place à une atmosphère calme et parfois ensoleillée. Un "bel automne prolongé" est attendu sur de nombreuses zones normandes.

Décembre 2025 : un manque de neige probable

Le mois de décembre devrait prolonger cette douceur anormale, avec des températures jusqu'à +1,5°C au-dessus des normales. Les précipitations resteraient faibles à normales, notamment dans l'ouest et le sud de la France.

Les hautes pressions devraient s'imposer durablement, empêchant la neige de s'installer durablement, y compris en moyenne montagne. Cette situation laisse craindre un déficit d'enneigement, phénomène déjà observé lors des précédents hivers.

Janvier 2026 : un mois plus contrasté mais sans grand froid durable

Pour janvier, Météo-France et La Chaîne Météo prévoient un mois légèrement plus contrasté : toujours doux dans l'ensemble, mais avec quelques épisodes froids brefs. Les précipitations resteraient modérées à légèrement déficitaires (–5 à –10%).

Des flux d'ouest plus dynamiques pourraient occasionner quelques passages pluvieux ou neigeux, sans pour autant inverser la tendance dominante : un hiver sec et calme.

Peut-on vraiment prévoir l'hiver à l'avance ?

Les bulletins de tendances saisonnières publiés par Météo-France chaque mois ne sont pas des prévisions au jour le jour. Ils indiquent simplement les grandes probabilités pour les trois prochains mois : plus chaud, plus froid ou conforme aux normales.

Ces tendances se basent sur des modèles climatiques mondiaux et servent à identifier les grands scénarios météorologiques, pas à prévoir le temps précis d'un jour donné.

Un hiver typique du changement climatique ?

Au final, les signaux convergent : l'hiver 2025-2026 en Normandie devrait être doux, sec et stable, typique des hivers sous influence anticyclonique.

Ce scénario s'inscrit dans la continuité d'une année 2025 globalement chaude et contrastée, marquée par une élévation moyenne des températures à l'échelle européenne.