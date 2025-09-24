Météo. Un ouragan de catégorie 4 file vers l'Europe : quelles sont les conséquences chez nous ?

L'ouragan Gabrielle s'est rapidement renforcé en ce début de semaine, devenant le deuxième ouragan majeur de la saison 2025 sur l'Atlantique. Actuellement situé à plusieurs centaines de kilomètres à l'est des Bermudes, il poursuit sa trajectoire vers l'est, en direction de l'Europe.

Les Açores en première ligne face à Gabrielle

Selon les dernières prévisions du National Hurricane Center (NHC), les îles du nord-ouest des Açores (notamment Corvo, Flores, Faial, Pico, São Jorge, Terceira et Graciosa) pourraient être touchées entre la nuit du jeudi 25 et la matinée du vendredi 26 septembre 2025.

Les probabilités d'y observer des vents violents atteignent 60 à 70%. Certains scénarios envisagent même des rafales proches de 200km/h, rendant la situation préoccupante pour l'archipel.

Quelles conséquences pour la France et la Normandie ?

En se rapprochant du continent, Gabrielle devrait rapidement perdre en intensité et ne plus avoir les caractéristiques d'un ouragan. La majorité des modèles prévoient que la dépression se comble dans les environs du Portugal, écartant ainsi le risque d'un impact direct en France. Les informations sont fournies par Météo-Villes via Guillaume Séchet, et rapportées par Météo Basse-Normandie (page Facebook)

Cependant, cette perturbation pourrait tout de même influencer notre météo. L'afflux d'air doux qu'elle génère devrait favoriser une remontée des températures sur l'Hexagone au cours du week-end des 27 et 28 septembre 2025.

Des prévisions encore évolutives

Comme souvent avec ce type de phénomènes tropicaux, la trajectoire et l'intensité de Gabrielle restent difficiles à anticiper avec précision. Les modèles météo ont déjà fortement évolué ces derniers jours et de nouvelles mises à jour viendront préciser la situation dans les prochaines heures.