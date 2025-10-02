En ce moment Wonder Why Julian PERRETTA
Météo. L'ex-ouragan Humberto menace la Normandie : à quoi s'attendre ce week-end ?

Société. Vendredi 3 et samedi 4 octobre 2025, la Normandie pourrait être frappée par un coup de vent marqué, conséquence directe du passage de l'ex-ouragan Humberto. Des rafales pouvant dépasser les 100km/h sont attendues. Les météorologues appellent à la vigilance, car les conditions météo resteront instables, avec un risque de fortes pluies et d'orages localisés.

Publié le 02/10/2025 à 17h00 - Par Mathilde Rabaud
Normandie : l'ex-ouragan Humberto pourrait apporter vent violent et pluies soutenues. - AccuWeather

Humberto, ancien ouragan de catégorie 3 évoluant il y a quelques jours encore près des Bahamas, poursuit désormais sa trajectoire vers l'Europe. Repris par le courant-jet en altitude, il a perdu ses caractéristiques tropicales en approchant de l'Atlantique Nord. Sa transformation en dépression tempétueuse en direction des îles britanniques pourrait impacter directement la Normandie.

Quand la Normandie sera la plus exposée ?

Selon les modèles météorologiques, le pic de ce coup de vent est attendu entre vendredi 3 octobre soir, 23h, et samedi en fin d'après-midi. C'est sur le littoral que la situation pourrait être la plus tendue, avec des rafales parfois supérieures à 100km/h, notamment sur le Cotentin et la Côte d'Albâtre. A l'intérieur des terres, les bourrasques devraient se maintenir entre 60 et 80km/h, un seuil suffisant pour provoquer quelques dégâts mineurs, notamment sur les arbres fragilisés ou les installations légères.

Le risque de pluies intenses et d'orages

Au-delà du vent, l'ex-ouragan Humberto transporte une masse d'air très humide. Résultat : des précipitations parfois soutenues sont possibles dans la journée de samedi, avec un risque de cumuls importants localement. L'air froid venant se confronter à cet apport humide pourrait aussi générer une instabilité atmosphérique marquée, synonyme d'orages ponctuels, renforçant le risque de rafales violentes.

Prudence recommandée dans les déplacements

Même si ce coup de vent ne devrait pas atteindre le niveau d'une tempête historique, la prudence reste de mise. Les automobilistes devront redoubler de vigilance, notamment près des zones boisées où des chutes de branches ou d'arbres sont possibles. Sur le littoral, le vent associé à de fortes vagues pourrait compliquer les sorties en mer et les activités nautiques.

Des prévisions encore à affiner

Les météorologues restent prudents quant à l'intensité exacte de ce phénomène. Le creusement dépressionnaire issu des restes d'Humberto reste difficile à modéliser avec précision. Les prochaines sorties de modèles permettront d'affiner les prévisions, en particulier sur l'ampleur des pluies et le risque orageux.

