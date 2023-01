Manche. Une tornade s'est-elle abattue dans cette commune ?

Les faits se sont produits dimanche 15 janvier, vers 14 h 45, à Varenguebec. La toiture neuve et le pignon d'une grange située au lieu-dit La Renarderie se sont effondrés après un violent orage accompagné de fortes rafales. Les débris ont été éparpillés sur plusieurs centaines de mètres. "Un phénomène venteux localisé mais violent", selon Keraunos, l'Observatoire français des tornades et orages violents.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer précisément la nature du phénomène. S'agit-il d'une tornade ou d'une rafale descendante ? Au niveau des secours, trois sapeurs-pompiers sont intervenus. "Notre action s'est limitée à la reconnaissance permettant d'écarter tout danger supplémentaire avec le concours d'Enedis et du service des routes", indiquent de leur côté les pompiers. L'Observatoire note que le phénomène a présenté temporairement "une activité électrique et a produit de fortes pluies mêlées de petite grêle". "Le propriétaire m'a expliqué que les ardoises et les poutres en bois ont été retrouvées à 200-300 mètres", précise Evelyne Mélain, maire de la commune contactée ce lundi 16 janvier.