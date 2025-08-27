En ce moment Mystical Magical Benson Boone
Météo en Normandie. Vigilance pour orages, pluie et vent fort : ce qui vous attend dès ce mercredi (et ce week-end)

Environnement. Mercredi 27 août 2025, la météo bascule en Normandie : après quelques matinées ensoleillées, la pluie revient avec des averses, des orages parfois forts et un vent soutenu. Météo-France place déjà un département en vigilance jaune, et le week-end s'annonce agité.

Publié le 27/08/2025 à 07h00 - Par Mathilde Rabaud
Météo en Normandie. Vigilance pour orages, pluie et vent fort : ce qui vous attend dès ce mercredi (et ce week-end)
Normandie : retour de la pluie, vigilance orages et un week-end déjà compromis. - Unsplash

Dès ce mercredi 27 août après-midi, la Manche est placée en alerte jaune par Météo-France pour risque d'orages, entre 15h et 21h. Les premières averses concerneront la côte de Seine-Maritime et l'ouest du Calvados, avant de s'étendre progressivement à l'ensemble du département dans la soirée. Dans la nuit, le phénomène touchera aussi l'Eure et l'Orne, avec un déplacement des cellules orageuses vers l'intérieur des terres.

Des averses généralisées dès jeudi en Normandie

Jeudi matin, un court répit est attendu, sauf autour de Vesly (Eure) où la pluie persistera. L'après-midi, les averses s'étendront à presque toute la région, épargnant temporairement l'Orne. En soirée, Météo-France prévoit de nouveaux orages localisés, parfois intenses, notamment autour de Bayeux, Saint-Lô, Avranches, Rouen et Alençon. Une extension de la vigilance jaune n'est pas à exclure selon les dernières prévisions.

Un week-end sous la pluie et le vent

Vendredi, samedi et dimanche, le flux d'Ouest à Sud-Ouest maintiendra un ciel très instable avec alternance d'éclaircies et d'averses soutenues. Quelques coups de tonnerre pourraient encore retentir localement.

Selon météo Basse Normandie :

  • Températures : minimales entre 13 et 15°C, maximales entre 19 et 21°C.
  • Cumul de pluie : entre 5 et 25mm attendus sur la Basse-Normandie, avec un risque accru sur le sud-Manche et le sud-ouest de l'Orne.
  • Vent : renforcement attendu vendredi et samedi, avec des rafales possibles de 65 à 70km/h.

Une météo automnale avant l'heure

Avec ces pluies répétées, ces orages et ce vent soutenu, la Normandie s'apprête à vivre un week-end particulièrement perturbé, donnant déjà des allures automnales à la fin du mois d'août.

