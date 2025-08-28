En ce moment Mystical Magical Benson Boone
Alerte météo. La région entière placée en vigilance orages violents pendant deux jours consécutifs

Environnement. La Normandie est placée en vigilance jaune orages par Météo France du jeudi 28 août au vendredi 29 août 2025. Ciel trompeur ce matin mais gros orages l'après-midi : voici les horaires précis de vigilance pour chaque département.

Publié le 28/08/2025 à 10h18 - Par Mathilde Rabaud
Normandie : quand la foudre va frapper, le détail des alertes par département. - Unsplash

Météo France a placé les cinq départements normands en vigilance jaune orages. Cette alerte concerne deux journées consécutives, avec des phénomènes parfois intenses prévus jusqu'à vendredi 29 août soir.

Jeudi 28 août : premières vagues d'orages attendues

Le ciel bleu visible ce 28 août matin ne doit pas tromper : la Normandie s'apprête à vivre un premier épisode orageux ce jeudi. Des pluies parfois soutenues, accompagnées d'éclairs et de tonnerre, sont prévues dans l'après-midi et en soirée.

Les horaires de vigilance du jeudi

La Manche, le sud du Calvados et l'est de l'Orne devraient être les zones les plus touchées ce jeudi soir.

Vendredi 29 août : un risque orageux plus marqué

La journée de vendredi sera plus agitée encore, avec des orages prévus dès le matin sur certains secteurs. Après une matinée parfois pluvieuse, les phénomènes orageux devraient se renforcer l'après-midi avant un retour au calme en soirée.

Les horaires de vigilance du vendredi

  • Manche : de 4h à 16h
  • Calvados et Orne : de 6h à 16h
  • Eure et Seine-Maritime : de 12h à 18h

Une activité électrique sous surveillance

Keraunos, l'observatoire français des orages et tornades, estime à 30% le risque de forte activité de la foudre sur plusieurs secteurs normands, notamment vendredi. Les éclairs et coups de tonnerre pourraient donc être nombreux.

Températures et consignes de prudence

Malgré ces perturbations, le mercure restera doux, avec des valeurs comprises entre 15 et 20°C. Les habitants sont appelés à limiter leurs déplacements pendant les créneaux orageux et à sécuriser leurs biens à l'extérieur.

