Alerte météo. La région entière placée en vigilance orages violents pendant deux jours consécutifs

Météo France a placé les cinq départements normands en vigilance jaune orages. Cette alerte concerne deux journées consécutives, avec des phénomènes parfois intenses prévus jusqu'à vendredi 29 août soir.

Jeudi 28 août : premières vagues d'orages attendues

Le ciel bleu visible ce 28 août matin ne doit pas tromper : la Normandie s'apprête à vivre un premier épisode orageux ce jeudi. Des pluies parfois soutenues, accompagnées d'éclairs et de tonnerre, sont prévues dans l'après-midi et en soirée.

Les horaires de vigilance du jeudi

Manche : de 13h à 18h

: de 13h à 18h Calvados et Orne : de 16h à 20h

: de 16h à 20h Seine-Maritime et Eure : de 18h à 22h

La Manche, le sud du Calvados et l'est de l'Orne devraient être les zones les plus touchées ce jeudi soir.

Vendredi 29 août : un risque orageux plus marqué

La journée de vendredi sera plus agitée encore, avec des orages prévus dès le matin sur certains secteurs. Après une matinée parfois pluvieuse, les phénomènes orageux devraient se renforcer l'après-midi avant un retour au calme en soirée.

Les horaires de vigilance du vendredi

Manche : de 4h à 16h

: de 4h à 16h Calvados et Orne : de 6h à 16h

de 6h à 16h Eure et Seine-Maritime : de 12h à 18h

Une activité électrique sous surveillance

Keraunos, l'observatoire français des orages et tornades, estime à 30% le risque de forte activité de la foudre sur plusieurs secteurs normands, notamment vendredi. Les éclairs et coups de tonnerre pourraient donc être nombreux.

Températures et consignes de prudence

Malgré ces perturbations, le mercure restera doux, avec des valeurs comprises entre 15 et 20°C. Les habitants sont appelés à limiter leurs déplacements pendant les créneaux orageux et à sécuriser leurs biens à l'extérieur.