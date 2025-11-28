Le Havre. De nouveaux titres de transport pour faciliter les déplacements occasionnels

A compter du 1er décembre, le réseau LiA propose à la vente, trois nouveaux titres de transport destinés à faciliter les déplacements des voyageurs occasionnels sur le territoire Le Havre Seine Métropole : les tickets 48h, Tribu 24h et Tribu 48h.

Une offre simple

Ces nouveaux titres peuvent être achetés dans tous les distributeurs automatiques des stations tramway et peuvent être rechargés jusqu'à quatre fois. Ils viennent compléter la gamme tarifaire existante et visent à encourager l'usage des transports en commun (notamment pour les voyageurs occasionnels, touristes, familles et groupes), en leur offrant davantage de souplesse et d'avantages tarifaires.

Nouveaux tickets

- Ticket 48h : 7 euros

- Ticket Tribu 24h : 10 euros (valable pour 3 à 7 personnes voyageant ensemble - ticket à valider une seule fois et en correspondance)

- Ticket Tribu 48h : 15 euros (valable pour 3 à 7 personnes voyageant ensemble - ticket à valider une seule fois et en correspondance).