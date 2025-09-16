Le Havre. Grève du 18 septembre : bus et tram, les prévisions de trafic du réseau LiA

Après un premier round mercredi 10 septembre, c'est cette fois une intersyndicale qui appelle à une journée de grève nationale, jeudi 18 septembre, pour un budget de justice sociale et une redistribution des richesses.

Ce mouvement interprofessionnel sera notamment suivi dans les transports. En conséquence, sur la communauté urbaine du Havre, le réseau de transports en commun LiA est adapté. Des horaires indicatifs sont donnés.

Moins de passages

Les lignes A et B du tramway circuleront de 4h à minuit, en horaires "petites vacances".

Du côté des lignes de bus, la circulation se fera de 6h à 19h, avec des rotations moins régulières qu'à la normale :

C1 : 1 bus toutes les 18 minutes

C2 : 1 bus toutes les 12 minutes

C3 : 1 bus toutes les 15 minutes

C4 : 1 bus toutes les 14 minutes

C5 : 1 bus toutes les 15 minutes

C6 : 1 bus toutes les 18 minutes

C7 : 1 bus toutes les 20 minutes

C8 : 1 bus toutes les 22 minutes

Ligne 9 : 1 bus toutes les 31 minutes

Ligne 10 : 1 bus toutes les 53 minutes

Ligne 11 : 1 bus toutes les 60 minutes

Ligne 11 Express : 1 bus toutes les 60 minutes

Ligne 14 : 1 bus toutes les 65 minutes

Ligne 15 : horaires habituels sauf pour les départs de 5h05 et 6h41 qui ne seront pas assurés à l'arrêt Gares, en direction de la Zone Industrielle

Ligne 16 : 1 bus toutes les 40 minutes

Ligne 17 : 1 bus toutes les 60 minutes

Ligne 19 : 1 bus toutes les 30 minutes

Ligne 20 : 1 bus toutes les 28 minutes

Ligne 25 : horaires habituels sauf pour les départs de 09h23, 11h10, 13h50, 15h06, 16h00, 17h12 et 17h48 qui ne seront pas assurés à l'arrêt Gares, en direction de la Zone Industrielle et les départs de 10h29, 12h07, 14h47, 16h10, 16h44, 17h58 et 18h34 qui ne seront pas assurés à l'arrêt Parc du Hode, en direction de l'arrêt Gares

Les horaires des premiers et derniers départs sont disponibles sur transports-lia.fr. Par ailleurs, le délégataire Transdev précise qu'en raison des manifestations prévues en centre-ville, les itinéraires et fréquences de passage annoncés pourront évoluer en fonction des conditions de circulation.

Des lignes fonctionnent normalement

Plusieurs lignes et services fonctionneront normalement (sauf impact des manifestations) : les lignes de bus 12, 13, 18 et 21, la navette Beaulieu, les lignes de bus complémentaires 60, 70, 71, 91, le funiculaire ainsi que les services de transport à la demande : (LiA de Nuit, FiLBus, FlexiLiA, MobiFiL). Les agences La Station et La Boutique ainsi que l'agence LiAvélos seront ouvertes.