En ce moment Rush Ayra STARR
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Grève du 18 septembre : bus et tram, les prévisions de trafic du réseau LiA

Mobilité. A l'occasion de la journée nationale de grève interprofessionnelle du jeudi 18 septembre, le réseau LiA au Havre adapte la circulation des bus et de tramways.

Publié le 16/09/2025 à 17h39 - Par Célia Caradec
Le Havre. Grève du 18 septembre : bus et tram, les prévisions de trafic du réseau LiA
Le réseau de bus sera particulièrement impacté, jeudi 18 septembre. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Après un premier round mercredi 10 septembre, c'est cette fois une intersyndicale qui appelle à une journée de grève nationale, jeudi 18 septembre, pour un budget de justice sociale et une redistribution des richesses.

Ce mouvement interprofessionnel sera notamment suivi dans les transports. En conséquence, sur la communauté urbaine du Havre, le réseau de transports en commun LiA est adapté. Des horaires indicatifs sont donnés.

Moins de passages

Les lignes A et B du tramway circuleront de 4h à minuit, en horaires "petites vacances".

Du côté des lignes de bus, la circulation se fera de 6h à 19h, avec des rotations moins régulières qu'à la normale :

  • C1 : 1 bus toutes les 18 minutes
  • C2 : 1 bus toutes les 12 minutes
  • C3 : 1 bus toutes les 15 minutes
  • C4 : 1 bus toutes les 14 minutes
  • C5 : 1 bus toutes les 15 minutes
  • C6 : 1 bus toutes les 18 minutes
  • C7 : 1 bus toutes les 20 minutes
  • C8 : 1 bus toutes les 22 minutes
  • Ligne 9 : 1 bus toutes les 31 minutes
  • Ligne 10 : 1 bus toutes les 53 minutes
  • Ligne 11 : 1 bus toutes les 60 minutes
  • Ligne 11 Express : 1 bus toutes les 60 minutes
  • Ligne 14 : 1 bus toutes les 65 minutes
  • Ligne 15 : horaires habituels sauf pour les départs de 5h05 et 6h41 qui ne seront pas assurés à l'arrêt Gares, en direction de la Zone Industrielle
  • Ligne 16 : 1 bus toutes les 40 minutes
  • Ligne 17 : 1 bus toutes les 60 minutes
  • Ligne 19 : 1 bus toutes les 30 minutes
  • Ligne 20 : 1 bus toutes les 28 minutes
  • Ligne 25 : horaires habituels sauf pour les départs de 09h23, 11h10, 13h50, 15h06, 16h00, 17h12 et 17h48 qui ne seront pas assurés à l'arrêt Gares, en direction de la Zone Industrielle et les départs de 10h29, 12h07, 14h47, 16h10, 16h44, 17h58 et 18h34 qui ne seront pas assurés à l'arrêt Parc du Hode, en direction de l'arrêt Gares

Les horaires des premiers et derniers départs sont disponibles sur transports-lia.fr. Par ailleurs, le délégataire Transdev précise qu'en raison des manifestations prévues en centre-ville, les itinéraires et fréquences de passage annoncés pourront évoluer en fonction des conditions de circulation.

Des lignes fonctionnent normalement

Plusieurs lignes et services fonctionneront normalement (sauf impact des manifestations) : les lignes de bus 12, 13, 18 et 21, la navette Beaulieu, les lignes de bus complémentaires 60, 70, 71, 91, le funiculaire ainsi que les services de transport à la demande : (LiA de Nuit, FiLBus, FlexiLiA, MobiFiL). Les agences La Station et La Boutique ainsi que l'agence LiAvélos seront ouvertes.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Le Havre. Grève du 18 septembre : bus et tram, les prévisions de trafic du réseau LiA
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple