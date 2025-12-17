Orne. Une personne grièvement blessée dans une collision avec une dépanneuse

L'accident s'est produit sur la route de Fromontel, à Putanges-le-Lac. Dans la matinée du mercredi 17 décembre, deux véhicules légers sont entrés en collision avec une dépanneuse.

Le SMUR sur place

L'accident a blessé deux personnes, dont une grièvement, qui a été évacuée vers le centre hospitalier d'Argentan. L'intervention a mobilisé 13 sapeurs-pompiers, le SMUR ainsi que la gendarmerie.