Près de Caen. Quel avenir pour l'ancienne enceinte de la SCOP Bouchard, laissée en friche ?

Alors qu'aucune activité ne régnait dans les anciens locaux de la Société Coopérative (SCOP) Bouchard depuis 2019, ceux-ci vont revenir à la vie, après leur acquisition par la mairie de Bretteville-sur-Laize en 2021.

Redynamiser le bourg

Après avoir été spécialisée dans la réparation et la vente de véhicules agricoles, l'ancienne enceinte de la SCOP Bouchard, située au 22 rue de Quilly à Bretteville-sur-Laize, va connaître un tout autre visage. Racheté par la mairie en 2021, le bâtiment va devenir un nouveau lieu de vie sociale et communautaire au sein du bourg. Une épicerie fine, une brasserie et un restaurant devraient s'installer au rez-de-chaussée, dans un concept de "tiers-lieu". "On a également pensé à utiliser l'étage, jamais utilisé, pour en faire un espace de coworking, ou alors de création FabLab, en relation avec le Dôme de Caen", mentionne Damien Maurice, chef du projet de la ville depuis juillet dernier.

La partie basse accueillera épicerie, brasserie et restaurant. La partie haute, inutilisée, devrait être enfin exploitée. - Léo Besselievre

Ouverture prévue en 2028/2029

Derrière, une grande halle de 500m2 va avoir plusieurs casquettes. Des concerts aux événements sportifs, en passant par les expositions, on cherche à satisfaire les locaux, mais aussi les personnes venant de plus loin, comme les Caennais par exemple. "On pense également à organiser des marchés du terroir, ou encore des fêtes de la plante ici, ça marche toujours bien", ajoute le chef de projet.

La grande halle va être totalement métamorphosée, et accueillera des artistes, des sportifs et même des producteurs. - Léo Besselievre

De plus, l'espace global de 6 500m2 va subir une refonte complète : une place publique va être aménagée, et sera ouverte tous les jours, 24h/24, et permettra des animations en plein air, "comme des séances de cinéma à l'extérieur ou des concerts", selon Damien Maurice. Un nouveau parking sera donc construit derrière la butte, sur le bâtiment "avec un chemin d'accès simple pour y accéder". Le projet est validé sur, au moins, les trois prochaines années, et la Ville espère une ouverture optimiste aux alentours de 2028, "même si le plus réaliste sera 2029" affirme le chef de projet. Cette nouvelle enceinte, qui cherche toujours un nom, aspire devenir un "éco bourg" et être labellisé, avec plusieurs projets avoisinants, comme l'ouverture de logements sociaux et pour seniors.