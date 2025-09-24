Montivilliers. Trois immeubles d'habitation vont voir le jour sur l'ancien site du centre commercial de la Belle Etoile

En friche après l'incendie criminel qui l'avait entièrement détruit le 7 septembre 2018, le site de l'ancien centre commercial de la Belle Etoile à Montivilliers, va faire l'objet d'une réhabilitation. La décision a été actée lors du conseil municipal du lundi 22 septembre.

Trois immeubles d'habitation

Le projet est porté par le promoteur privé JMP Expansion associé au groupe Kapawest. A la suite de la concertation préalable qui s'est tenue du 17 octobre au 4 novembre 2022, le projet prévoit la construction de trois nouveaux bâtiments, soit au total 55 logements.

Un bâtiment de 12 logements est en cours de commercialisation auprès des particuliers. Deux acteurs du logement se sont positionnés pour acquérir un bâtiment chacun : le bailleur social Habitat 76 pour 24 logements à loyer modéré ainsi que la société d'économie mixte locale SEMINOR pour 19 logements adaptés aux personnes âgées.

Face à une demande croissante en logements difficile à satisfaire compte tenu du manque de T2, et plus particulièrement de logements adaptés aux seniors, la Ville de Montivilliers a décidé d'apporter son soutien financier à ces projets. Une subvention de 110 400 euros sera attribuée à Habitat 76, et une autre de 87 400 euros à SEMINOR, en échange de la réservation de logements T2 (huit pour le premier, quatre pour le second).

Les travaux vont débuter avant la fin de l'année

La démolition de l'ancien centre commercial est prévue pour la période des vacances scolaires de Noël, ce qui permettra de sécuriser le site dans l'attente du lancement de la construction des logements prévue au deuxième trimestre 2026.