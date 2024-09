Place du commerce. Ça bouge chez vos commerçants

Le bar Underdogs s'est installé sur le Quai Michel Féré, au Havre. L'établissement est ouvert du mardi au samedi, de 17h à 2h.

Le festif bar du Havre Underdogs vient de déménager du quartier Saint-Vincent à Saint-François. L'ancien emplacement extérieur laisse place à un bar d'intérieur, continuant de servir plus d'une centaine de bières craft, soit artisanales. Des événements Tap Take Over y ont lieu, permettant découvertes et dégustations de brasseries, comme le vendredi 7 juin avec l'accueil d'une brasserie de Rhône-Alpes.

Underdogs se veut animé de karaokés, blindtest, matchs sportifs, tournois de fléchettes et même de la prestation de DJ Momolotov.