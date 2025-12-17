Hockey sur glace. Les Drakkars filent en demi-finale de la Coupe de France

Ils ont atteint le dernier carré de la compétition. Dans un duel entre deux formations de Division 1, le deuxième échelon français, les hockeyeurs caennais ont éliminé les Lyonnais, à l'extérieur, mardi 16 décembre, en Coupe de France. Les Drakkars l'emportent 3-4 après prolongations, et valident leur billet pour la demi-finale.

Ils sont désormais certains d'affronter à nouveau une équipe de Ligue Magnus, eux qui ont déjà éliminé Amiens en 1/8 à la patinoire de Caen la Mer. Hier, Chamonix (9e de Ligue Magnus) et Grenoble (3e) se sont qualifiés. Ce mercredi 17 décembre soir, Angers (2e) et Rouen (1er) s'affrontent.

La demi-finale se jouera le 6 ou le 7 janvier.