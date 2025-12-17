En ce moment Christine Christine & the Queens
Hockey sur glace. Les Drakkars filent en demi-finale de la Coupe de France

Sport. Au terme d'un match haletant, les Drakkars de Caen se sont qualifiés en demi-finale de la Coupe de France de hockey sur glace, après avoir battu Lyon aux prolongations mardi 16 décembre.

Publié le 17/12/2025 à 08h56 - Par Lilian Fermin
Les Drakkars ont battu Lyon en Coupe de France mardi 16 décembre. - Pixelsmile.photo

Ils ont atteint le dernier carré de la compétition. Dans un duel entre deux formations de Division 1, le deuxième échelon français, les hockeyeurs caennais ont éliminé les Lyonnais, à l'extérieur, mardi 16 décembre, en Coupe de France. Les Drakkars l'emportent 3-4 après prolongations, et valident leur billet pour la demi-finale.

Ils sont désormais certains d'affronter à nouveau une équipe de Ligue Magnus, eux qui ont déjà éliminé Amiens en 1/8 à la patinoire de Caen la Mer. Hier, Chamonix (9e de Ligue Magnus) et Grenoble (3e) se sont qualifiés. Ce mercredi 17 décembre soir, Angers (2e) et Rouen (1er) s'affrontent.

La demi-finale se jouera le 6 ou le 7 janvier.

