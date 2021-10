Caen. Les Drakkars veulent enclencher une dynamique

Après sa belle victoire aux dépens de Briançon (Hautes-Alpes) samedi 14 octobre 2017 (4-5 aux tirs au but), les Drakkars de Caen (Calvados) reçoivent Tours (Indre-et-Loire) samedi 21 octobre pour leur premier match à domicile depuis trois semaines. Entre-temps, les joueurs de Luc Chauvel ont repris confiance en signant deux victoires avec celle à Garges-lès-Gonesse en Coupe (0-21). De quoi enclencher une dynamique ? "Les joueurs commencent à prendre la mesure du championnat, explique l'entraîneur caennais. Si on ne joue pas chaque match à fond que ce soit dans l'intensité ou dans l'état d'esprit on se fera punir même par des équipes inférieures".

La Coupe de France pour enchaîner

Sitôt le match terminé, les Normands devront préparer leur prochain match, à Cergy-Pontoise mardi 24 en Coupe de France. Cet enchaînement de matchs est bénéfique selon Luc Chauvel : "On veut créer une dynamique et enchaîner les bons matchs, jouer 2 fois par semaine pendant les 2 prochaines semaines va nous permettre de travailler davantage techniquement et tactiquement qu'à l'entraînement".

