Caen. Hockey sur Glace (Coupe de France) : Caen régale face Garges ! 

"Nos attaquants sont en manque de confiance, on espère que ce déplacement chez une équipe de D3 en Coupe les aidera à retrouver le chemin des filets" disait Luc Chauvel en marge de ce match, mais l'entraîneur des Drakkars de Caen (Calvados) n'en attendait peut-être pas tant. Samedi 7 octobre 2017 Caen a en effet signé un carton plein (0-21) contre Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), équipe évoluant en Division 3 soit le dernier niveau national et disputera les 16e de finale le 24 octobre prochain. Auteurs de 4 buts seulement sur les 3 premières journées de championnat, Alexander Ryabev (5 buts) et ses partenaires ont fait le plein de confiance avant le déplacement à Briançon (Hautes-Alpes) le 14 octobre prochain.

Fiche technique

Garges-Caen : 0-21 (0-4,0-8,0-9)

Garges : Gardiens : Jespersen, Andrianasolo

Joueurs de champ : Lebreton, Zeman, Defosse, Haif, Jimenez, Marie-Anne, Lordelot, Lorand, Kourouma, Hadjali, Furet, Jordacevic, Le Goffic, Roclat

Caen : Gardiens : Blanc, Papillon

Joueurs de champ : Palis, Labanowicz (2 buts), Robert, Delbaere (4 buts), Miquelot (1 but), Darge (1 but), Durand , Kuhn (3 buts), Colombin, Zubov (2 buts), Brannon, Keirstead (1 but), Ryabev (5 buts), Ferey (1 but), Dubourg, Davenel, O'connor (cap, 1 but)

