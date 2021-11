Caen. Hockey Club de Caen. Les Drakkars en quête de régularité

Le Hockey Club de Caen (Calvados) peine à lancer sa saison et alterne le bon et le moins bon depuis le début du championnat. Cela se traduit par un classement (10e place) loin du résultat attendu en fin de saison. Mardi 24 octobre les Drakkars ont été éliminés de la Coupe de France à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), sans marquer le moindre but (3-0). "On a eu 4 ou 5 occasions franches mais il nous manque toujours le déclic pour marquer. On a besoin de plus de fraîcheur, ce qui passe par plus de discipline pour éviter les infériorités numériques où l'on court après le palet" explique le coach Luc Chauvel.

Ne pas se faire distancer au classement

Le déplacement à Courchevel-Méribel-Pralognan (Savoie), 7e avec un petit point de plus au classement (7 points contre 6) ce samedi 28 octobre est une occasion de rester au contact avec le milieu de tableau et de repartir sur les même bases que les victoires à Briançon (4-5) et surtout à domicile contre Nantes (2-0) en ouverture du championnat, match référence pour le coach normand : "Ce match était parfait tant dans l'intensité que dans l'abnégation, je suis surpris que l'on aie été aussi irréguliers après car on a bien vu qu'on peut être très bons".

