Caen. Les Drakkars sombrent contre Cholet (2-5) : plus favoris pour les play-offs

Soirée cauchemardesque pour les Drakkars de Caen (Calvados) ce samedi 24 février 2018, battus 2-5 par Anglet à domicile. Après avoir ouvert le score dès la 1ère minute de jeu, André Menard et ses partenaires pouvaient rêver d'une qualification en play-offs dès la fin du match... Il n'en fût rien, la faute à dix minutes cataclysmiques en milieu de match qui ont vu le score passer de 1-0 à 1-5.

De son côté, le principal adversaire des Drakkars pour les play-offs, Mont-Blanc, s'imposait 1-5 à Cergy-Pontoise et revenait à égalité de points avec Caen, mais avec un match en moins.

Alors que la prochaine journée sera la dernière, Caen doit désormais prendre autant de points en un match à Nantes (5e du classement) que Mont-Blanc en deux matchs à Dunkerque (11e), puis à Briançon (3e).

Les buts

Caen : 1ere : Undershute assisté par Keirstead et Darge (1-0)

44e : Chaumont assisté par Kuhn et Zubov (2-5)

Cholet : 27e : Szabo assisté par Bergeron et Doyle (1-1)

31e : Kristin assisté par Klejna et Mrkvicka (1-2)

35e : Grofek assisté par McGovern et Cornu (1-3)

37e : Freeman assisté par Tremblay et Mrkvicka (1-4)

37e : McGovern assisté par Bergeron et Grofek (1-5)

La réaction de Luc Chauvel, entraîneur de Caen

"On a fait une première période maîtrisée avec un but assez chanceux, puis en deuxième période on a pas joué, on s'est pris 3 buts en 5 minutes, on s'est pétés notre match en l'espace de peu de temps... Pendant 20 minutes Cholet a montré plus de détermination et d'envie et a inversé la tendance. La troisième période est anecdotique puisqu'on gagne 2 périodes sur 3 et on perd le match. On peut perdre des match, mais on se bat pour les pay-offs, on est à domicile et on manque d'investissement...

...C'est un enchaînement d'erreurs, on est pas les premiers sur les palets, on manque de détermination par rapport à ça, l'équipe subit au lieu d'être acteur. On a pas su se mettre à l'abri, il faudra aller batailler jusqu'au bout."

La fiche technique

Caen - Cholet : 2-5 (1-0, 1-5)

Caen : Garnier (GB, 24 arrêts), Blanc (GB), Palis, Labanowicz, Robert, Delbaere, Chaumont, Miquelot, Darge, Durand, Undershute, Kuhn, Colombin, Zubov, Brannon, Menard (Cap), Dubourg, Prosvic, O'Connor, Colotti, Keirstead

Cholet : Saez (GB, 27 arrêts), Depanian, Sarlin, Marias-Magil, Mrena, Mrkvicka, Cornu, Doyle, Trembaly, Freeman, Destoop, Lilian, Birolini, Klejna, McGovern, Tharreau, Kristin, Borovsky, Szabo, Guineberteau, Grofek, Bergeron

A LIRE AUSSI.

Hockey sur Glace (D1) : Les Drakkars de Caen cartonnent à Cholet !

Hockey sur glace : les Drakkars de Caen logiquement battus par le leader Anglet (2-4)

Auteur d'un triplé, Fabien Colotti libère les Drakkars (3-2)

Caen s'incline aux tirs au but contre Briançon (3-4)

Hockey sur Glace (D1) : Caen reprend sa huitième place en s'imposant à Dunkerque (3-5)