Hockey sur glace : les Drakkars de Caen logiquement battus par le leader Anglet (2-4)

Hockey sur glace Les Drakkars de Caen (Calvados) se sont inclinés 2-4 à domicile contre le leader Anglet (Pyrénées-Atlantiques) samedi 27 janvier 2018. Pas forcément inférieurs, les Caennais ont payé deux erreurs sur les deux premiers buts.

Huitièmes au coup d'envoi ce samedi 27 janvier 2018, les Drakkars de Caen (Calvados) se sont assez logiquement inclinés 2-4 contre le leader de D1, Anglet (Pyrénées-Atlantiques). Menés au score dès la troisième minute, les Caennais encaissaient un deuxième but à la huitième minute avant que Jérémy Delbaere, très en vue dans le premier tiers, ne réduise le score. Malheureusement, les Normands n'ont fait que courir après le score tout au long du match, passant presque tout le troisième tiers à essayer de sauver l'honneur, alors qu'un très bon Léo Bertein arrêtait tout, à l'exception de la tentative de Wehebe Darge (56e). Caen perd sa huitième place au profit de La Roche-sur-Yon et Dunkerque, qui sera le prochain adversaire des Drakkars samedi 3 février.

La réaction de Luc Chauvel, entraîneur de Caen

"Ce qui prédomine est le début de match, on voulait garder la cage inviolée le plus longtemps possible, malheureusement ils marquent après 3 minutes, ce qui les met tout de suite en confiance. Malgré tout, l'équipe a fait un match construit, avec beaucoup d'occasions encore. Il faut que l'on arrive à créer plus de momentums en étant plus rigoureux. On a malgré tout tenu le palet en zone offensive, contre le premier du championnat. C'est de bon augure pour les play-offs, car on est capable sur 5 matchs de battre n'importe quelle équipe de D1. Les deux premiers buts sont vraiments regrettables car ils n'ont pas eu grand chose à faire pour les marquer."

Les buts

Caen : 16e Delbaere assisté par Chaumont (1-2)

56e Darge assisté par Prosvic et Zubov (2-4)

Anglet : 3e Ranger assisté par Neyens et Vissio

8e Gauthier assisté par Poudrier et Ranger

39e Jalbert assisté par Poudrier et Baubriau

45e Cyr assisté par Roussel et Riendeau

La fiche technique

Caen - Anglet 2-4 (1-2, 1-3)

Caen : Garnier (GB, 24 arrêts), Blanc (GB), Palis, Reynaud, Robert, Delbaere, Chaumont, Miquelot, Darge, Durand, Undershute, Colombin, Zubov, Brannon, Plaideau, Prosvic, Menard (cap), O'Connor, Colotti, Keirstead

Anglet : Bertein (GB, 33 arrêts), Wery (GB), Pons, Baubriau, Daramy, Decock, Gauthier, Riendeau, Neyens, Vissio, Ranger, Grenier, Poudrier, Maso, Olsson, Ladonne, Jalbert, Cyr, Bonnet, Roussel

A LIRE AUSSI.

Caen s'incline aux tirs au but contre Briançon (3-4)

Hockey sur Glace (D1) : Les Drakkars de Caen continuent de couler...

Hockey sur Glace (D1) : Les Drakkars de Caen cartonnent à Cholet !

Hockey sur Glace (D1) : Les Drakkars assommés par Brest !

Hockey sur Glace (D1) : Les Drakkars rechutent contre Neuilly-sur-Marne (3-5)