Caen. Hockey sur glace : Les play-off se rapprochent pour Caen

En s'imposant aux tirs au but (3-4) contre leur principal concurrent, Mont-Blanc (Haute-Savoie) après être revenus deux fois au score ce mardi 20 février 2018, les Drakkars de Caen (Calvados) ont peut être remporté plus qu'un match, puisqu'à deux journées de la fin, Caen est 8e et donc en ballottage favorable pour les play-offs avec trois points d'avance sur les Hauts-Savoyards, même si ces derniers ont un match de plus à jouer.

La qualification dès samedi ?

Samedi 24 février (20h30), c'est un autre concurrent direct, Cholet (Maine-et-Loire) qui se présentera dans une patinoire de Caen la Mer sûrement survoltée par l'enjeu : une victoire de Caen combinée à une défaite de Mont-Blanc (à Dunkerque) officialiserait la qualification des Caennais.

Deux des atouts principaux de Caen cette saison se nomment Quentin Papillon et Raphaël Garnier, les deux gardiens de Rouen sous licence bleue. Ce dernier, très bon contre Mont-Blanc s'est imposé dans la séance de tirs au but pendant que Steven Kuhn inscrivait le tir au but vainqueur. Il y a quelques semaines, l'entraîneur Luc Chauvel s'exprimait sur ses deux gardiens : "Je pense qu'il y a une concurrence saine entre eux, les deux se tirent vers le haut et sont réguliers dans leurs performances. Ce sont selon moi les deux meilleurs gardiens de leur génération, c'est un vrai bonheur d'entraîneur deux tels compétiteurs !"

Les buts de Mont-Blanc - Caen

Mont-Blanc : 2e : Bicha assisté par Orset (1-0)

12e : Aimonetto assisté par Vepsalainen et Penz (2-0)

32e : Bicha assisté par Hucko et Vepsalainen (3-2)

Caen : 24e : Chaumont assisté par O'Connor et Brannon (2-1)

30e : Kuhn assisté par Keirstead (2-2)

52e : Dubourg assisté par Chaumont et Undershute (3-3)

TAB : Kuhn (3-4)

La fiche technique

Mont-Blanc - Caen : 3-4 (TAB) (2-0, 3-2, 3-3)

Mont-Blanc : Sanyas (GB), Mugnier (GB), Zago, Lebey, Mermoux, Villiot, Hucko, Alvau, Dutruel, Bicha, Dufour, Orset, Aimonetto, Cocar, Penz, Lazzaroni, Coulon, Chauvière, Vissio, Moreau, Bataille, Vepsalainen

Caen : Garnier (GB), Blanc (GB), Palis, Labanowicz, Robert, Delbaere, Chaumont, Miquelot, Darge, Durand, Undershute, Kuhn, Colombin, Zubov, Brannon, Ferey, Menard (Cap), Dubourg, Prosvic, O'Connor, Keirstead

