Caen. Hockey sur Glace : Caen se relance face à Mont-Blanc (3-2)

Le match.

Les Drakkars de Caen (Calvados) ont confirmé leur embellie ce samedi 2 décembre 2017 en l'emportant contre les Yétis du Mont-Blanc (Haute-Savoie) sur le score de 3-2. Pendant les deux premiers tiers, une défense solide et un grand Quentin Papillon dans les buts (43 arrêts) combinés à une attaque entreprenante permettent à Caen de mener 3-0 après 40 minutes. Mais comme souvent cette saison les Drakkars se sont compliqué la tâche et se sont fait peur en encaissant deux buts dans le dernier tiers. Quoiqu'il en soit, avec 3 victoires sur les 4 derniers matchs les Normands se donnent de l'air et même si 13e, ne sont plus qu'à deux points de la 8e place convoitée.

Les buts

Caen :

3e : Darge, assisté par Undershute et Keirstead

8e : Zubov, assisté par Nesa et F. Colotti

26e : O'Connor, assisté par F. Colotti et Nesa

Mont-Blanc :

46e : Hocko, assisté par Bicha et Loiseau

60e : Chauvière, assisté par Cocar et Hucko

La réaction.

Luc Chauvel (entr. Caen) : "C'était un match un peu particulier avec pas beaucoup de rythme. Il y a des étapes à passer, on a passé cette étape en prenant les trois points. On s'est quand même mis en difficulté mais je veux retenir le positif, c'était important de se remettre en avant d'un point de vue comptable. C'est mieux de gagner comme ça que de perdre comme la semaine dernière, mais il y a encore beaucoup de choses à mettre en place."

La fiche.

Caen - Mont-Blanc (2-0, 3-0, 3-2)

Caen : Papillon (GB, 43 arrêts), Blanc (GB), Palis, Robert, Delbaere, Darge, Durand, Undershute, Kuhn, Colombin, Zubov, Brannon, Nesa, Chaumont,F. Colotti, Menard (Cap), Dubourg, O'Connor, R. Colotti, Keirstead

Mont-Blanc : Mugier (GB, 34 arrêts), Sanyas (GB), Loiseau, Hucko, Alvau, Dutrel, Bicha, Dufour, Orset, Aimonetto, A. Cocar, Penz, Lazzaroni, V. Cocar, Coulon, Chauvière, Vissio, Masson, Herlt, Vepsalainen

