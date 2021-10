Caen. Hockey sur Glace (D1) : les Drakkars confirment contre Cergy-Pontoise !

Le match.

Les Drakkars de Caen (Calvados) ont montré leur détermination à conserver leur place qualificative pour les play-offs en s'imposant 2-1 contre Cergy-Pontoise (Val-d'Oise) ce samedi 10 février 2018. Caen s'est montré résistant dans le premier tiers, fini à 0-0 grâce à l'imperméabilité de Quentin Papillon puis brillants dans le deuxième avec deux buts inscrits pour un encaissé, sur penalty, avant de repasser en mode défense dans le troisième. Avec la manière, Caen garde la mainmise sur la 7e place et continue d'engranger de la confiance à 4 journées de l'épilogue de cette saison régulière.

Les buts

Caen : 23e : Darge assisté par Keirstead et Zubov (1-0)

28e : O'Connor assisté par Chaumont et Delbaere (2-1)

Cergy-Pontoise : 25e : Pisarik sur penalty (1-1)

La réaction

Luc Chauvel (entr. Caen) : "On est dans la dernière ligne droite alors ce résultat est important avec les trois points, après on aurait pu se faciliter le match en les débordant plus, ça se crispe un petit peu. Cette équipe a vraiment deux visages à domicile et à l'extérieur. Les joueurs ont fait le nécessaire pour gagner mais je les sens bridés à domicile. Cergy n'est pas une équipe facile à manoeuvrer, dès qu'on perd un palet ça joue en contre. (...) L'infériorité numérique a été bien gérée, les garçons montrent qu'il croient en ce projet et veulent aller en play-offs. (...) On ne leur a pas donné grand chose, on a beaucoup joué dans notre zone en fin de match mais on ne leur a pas donné de chances de concrétiser".

La fiche technique

Caen - Cergy-Pontoise 2-1 (0-0, 2-1)

Caen : Papillon (GB, 35 arrêts), Garnier (GB), Palis, Labanowicz, Robert, Delbaere, Chaumont, Miquelot, Darge, Durand, Undershute, Kuhn, Colombin, Zubov, Brannon, Ferey, Menard (Cap), Dubourg, Prosvic, O'Connor, R. Colotti, Keirstead

Cergy-Pontoise : Barrier-Heyligen (GB, 24 arrêts), Pawelek (GB), Hostein, Pisarik, L. Cuzin, Guillon, Dicharry, Simon, Gersanois, Lemaire, Bourges, Ricci, Villand, Blakseth-Huse, Sinkovic, Palve, Bureau-Blais, Prokop, Guillon, A. Cuzin (Cap), Caron, Marcotte

