Caen. Les Drakkars enchaînent une deuxième victoire à Cergy-Pontoise (1-4)

C'est peut-être la victoire la plus importante de la saison pour le Hockey Club de Caen (Calvados) ce samedi 18 novembre 2017. Contre Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), les Drakkars s'imposent 1-4 et enchaînent deux victoires pour la première fois depuis le début de l'exercice 2017-2018. Bien que toujours 13e et relégables, les Caennais ont pris une deuxième bouffée d'oxygène après la belle victoire contre Dunkerque la semaine précédente (4-5). La lumière se rapproche pour l'équipe de Luc Chauvel.

Les buts

Cergy-Pontoise : 19e : Ricci assisté par Caron et Cuzin

Caen : 5e : Zubov assisté par F. Colotti et Nesa

9e : F. Colotti assisté par Keirstead et Nesa

43e : Nesa assisté par Undershute et F. Colotti

59e : Undershute assisté par F. Colotti et Colombin

La fiche technique

Cergy-Pontoise - Caen : 1-4 (1-2, 1-2)

Cergy-Pontoise : Hostein, Pisarik, Cuzin, Guillon, Dicharry, Simon, Gersanois, Lemaire, Bourges, Ricci (19e), Villand, Pawelek (GB), Barrier-Heyligen (GB, 28 arrêts), Sinkovic, Palve, Bureau-Blais, Guillon, Cuzin (CAP), Prokop, Caron

Caen : Palis, Labanowicz, Robert, Delbaere, Miquelot, Darge, Undershute (59e), Kuhn, Colombin, Zubov (5e), Brannon, Nesa (43e), Blanc (GB), Garnier (GB, 21 arrêts), Ferey, F. Colotti (9e), Menard (CAP), Dubourg, O'Connor, R. Colotti, Keirstead

