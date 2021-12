Caen. Hockey sur Glace (D1) : Première ratée pour Caen contre Cergy 

Le match.

On dit souvent que la première fois est toujours la moins bonne, on espère que ce sera le cas pour les Drakkars de Caen (Calvados) battus 0-1 par Cergy (Val-d'Oise) pour leur première de la saison à domicile ce samedi 22 septembre 2018. La rencontre démarrait pourtant très bien pour Caen, avec beaucoup d'intensité défensive, un gros pressing collectif et un palet qui circule bien. Cela ne dura malheureusement que 10 minutes avant que Cergy ne réagisse et marque sur un contre efficace malgré une infériorité numérique (13e).

Zubov exclu, un penalty sauvé par Papillon

Cela suffit à faire perdre le fil et leurs nerfs aux Caennais, qui voyaient Igor Zubov rentrer aux vestiaires après une très violente altercation avec Robinson (15e). Le reste du match, ce sont des attaques brouillonnes, et un palet qui brûle la crosse des Drakkars, se retrouvant à gaspiller leur énergie pour récupérer leurs palets perdus. Le penalty sauvé par Quentin Papillon à la 38e minute de jeu après une autre parade décisive en 1 contre 1 (25e) a permis à Caen d'espérer, mais son absence d'animation offensive l'a empêché de repartir avec des points. Les Normands ont fait preuve d'envie, mais n'étaient tout simplement pas au niveau ce soir.

Le but

13e : 0-1 : Robertson assisté par Robinson et Bureau-Blais

La réaction

Luc Chauvel (entraîneur de Caen) "On a surtout patiné après le palet, c'était un des points clés de ce qu'on voulait améliorer après notre premier match, et on n'a pas réussi, même si l'attitude était bonne. Ils ont mieux joué que nous, on s'est juste débarrassés du palet et on n'a pas essayé de trouver de solution. C'est dommage car on était très bien rentrés dans le match, c'était propre techniquement mais notre contrôle du jeu n'a pas abouti sur des actions concrètes, eux ont concrétisé sur leur premier momentum."

La fiche.

Caen - Cergy : 0-1 (0-1, 0-1)

Caen : Gardiens : Papillon (36 arrêts), Gente. Champ : Palis, Aurard, Labanowicz, Rasulov, Msumbu, Robert, Benoit, Miquelot, Devin (C), Cerkovnik, Zubov, Bushbacher, Ferey, Cantagallo, Menard, Dubourg, Prosvic, Davenel, Colotti, Alvarez

Cergy : Gardiens : Chimienti (19 arrêts), Pawelek. Champ : Pears, Cuzin, Guillon, Buttin, Gersanois, Lubin, Lemaire, Hood, Ottosson, Robertson, Kluuskeri, Olczyk, Lardiere, Bureau-Blais, Robinson, Greiner, Marcelle, Guillon, Cuzin (C), Botten

A LIRE AUSSI.

Les Drakkars sombrent contre Cholet (2-5) : plus favoris pour les play-offs

Les Drakkars enchaînent une deuxième victoire à Cergy-Pontoise (1-4)

Caen s'incline aux tirs au but contre Briançon (3-4)

Hockey : les Drakkars de Caen piégés par La Roche-sur-Yon (1-2)

Hockey sur Glace (D1) : Les Drakkars assommés par Brest !